ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مجرمانہ سرگرمیوں میں مستعمل مال بردار گاڑی رامبن پولیس نے کی اٹیچ

رام بن پولیس نے ضبط کیے گئے ٹرک کی مالیت تیس لاکھ روپے بتائی ہے۔

مجرمانہ سرگرمیوں میں مستعمل مال بردار گاڑی رامبن پولیس نے کی اٹیچ
مجرمانہ سرگرمیوں میں مستعمل مال بردار گاڑی رامبن پولیس نے کی اٹیچ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 3, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن (نواز رونیال): صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال کی جا رہی ایک مال بردار گاڑی کو اٹیچ کیا گیا۔ رام بن پولیس کے مطابق مجرمانہ سرگرمیوں خاص کر مویشی اسمگلنگ میں استعمال کیے جا رہے ایک ٹرک کو بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) 2023 کی دفعہ 107 کے تحت اٹیچ کیا گیا۔ اٹیچ کی گئی گاڑی کی مالیت تقریبا تیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔

مجرمانہ سرگرمیوں میں مستعمل مال بردار گاڑی رامبن پولیس نے کی اٹیچ (ای ٹی وی بھارت)

رام بن پولیس حکام کے مطابق رجسٹریشن نمبر JK02CB-5411 والا ایک ٹرک غیر قانونی سرگرمیوں خاص کر مویشیوں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال میں لایا جاتا رہا ہے۔ رام بن پولیس کے سربراہ، ایس ایس پی ارون گپتا نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کے تحت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس گاڑی کو ضبط کر لیا، جس کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے۔

ایس ایس پی نے کہا کہ ضلع بھر میں اس طرح کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاری نشہ مکت ابھیان کے تحت بھی کئی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کیا گیا ہے جبکہ انہدامی کارروائیاں بھی انجام دی گئیں۔

رام بن پولیس کے مطابق "یہ مہم منظم جرائم کی روک تھام اور رامبن میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جاری آپریشن کا ایک حصہ ہے۔" انہوں نے مستقبل میں بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. پاکستان میں مقیم 'اشتہاری مجرم' کی غیر منقولہ جائیداد قرق
    رامبن پولیس نے مویشی اسمگلنگ کے منظم جرم میں 30 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کر لی

TAGGED:

RAMBAN POLICE
TRUCK SEIZED
JAMMU KASHMIR
رام بن ٹرک ضبط
RAMBAN POLICE SEIZED TRUCK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.