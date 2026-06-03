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مجرمانہ سرگرمیوں میں مستعمل مال بردار گاڑی رامبن پولیس نے کی اٹیچ
رام بن پولیس نے ضبط کیے گئے ٹرک کی مالیت تیس لاکھ روپے بتائی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 3, 2026 at 5:00 PM IST
رامبن (نواز رونیال): صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال کی جا رہی ایک مال بردار گاڑی کو اٹیچ کیا گیا۔ رام بن پولیس کے مطابق مجرمانہ سرگرمیوں خاص کر مویشی اسمگلنگ میں استعمال کیے جا رہے ایک ٹرک کو بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) 2023 کی دفعہ 107 کے تحت اٹیچ کیا گیا۔ اٹیچ کی گئی گاڑی کی مالیت تقریبا تیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
رام بن پولیس حکام کے مطابق رجسٹریشن نمبر JK02CB-5411 والا ایک ٹرک غیر قانونی سرگرمیوں خاص کر مویشیوں کی اسمگلنگ کے لیے استعمال میں لایا جاتا رہا ہے۔ رام بن پولیس کے سربراہ، ایس ایس پی ارون گپتا نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کے تحت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس گاڑی کو ضبط کر لیا، جس کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے۔
ایس ایس پی نے کہا کہ ضلع بھر میں اس طرح کی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاری نشہ مکت ابھیان کے تحت بھی کئی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کیا گیا ہے جبکہ انہدامی کارروائیاں بھی انجام دی گئیں۔
رام بن پولیس کے مطابق "یہ مہم منظم جرائم کی روک تھام اور رامبن میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جاری آپریشن کا ایک حصہ ہے۔" انہوں نے مستقبل میں بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
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