جموں کشمیر میں خشک سالی کا قہر، بجلی پیداوار 90 فیصد کم
جموں و کشمیر میں پن بجلی کی پیداواری صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے حکومت مہنگے داموں بجلی خریدنے پر مجبور ہو رہی ہے۔
Published : December 17, 2025 at 3:04 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اس وقت طویل خشک سالی جیسے بڑے بحران سے گزر رہا ہے، جس نے یہاں بجلی پیدا کرنے کے نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ مسلسل خشک سالی سے ہائیڈرو پاور کی پیدوار میں 90 فیصد تک کمی آئی ہے۔ حکومت فی الوقت نہ صرف بجلی کی شدید کمی کا سامنا کر رہی ہے، بلکہ نیشنل گرڈ سے مہنگے داموں بجلی خریدنے پر مجبور ہے تاکہ سخت سردیوں کے ایام - چلہ کلان - میں لوگ اندھیرے میں ڈوبنے سے بچ سکیں۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت جموں کشمیر میں بجلی کی زیادہ سے زیادہ طلب 3100 میگاواٹ سے تجاوز کر چکی ہے، مگر دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہوگئی ہے، جس کی وجہ سے بگلیہار پن بجلی منصوبہ اپنی پیداواری صلاحیت کے90 فیصد سے محروم ہو چکا ہے۔ دریائے چناب پر قائم بگلیہار پاور پروجیکٹ خطے کی توانائی کا ایک بنیادی ستون ہے۔
ایک سرکاری اہلکار نے بتایا: ’’ہم اس وقت صرف 200 میگاواٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ جوں ہی برف باری شروع ہوگی اور درجہ حرارت مزید گرے گا، یہ پیداوار مزید کم ہو جائے گی۔ اس موسم سرما میں، خاص طور پر دسمبر سے فروری تک، ہمیں زیادہ تر بجلی درآمد کرنی پڑے گی۔‘‘
اس صورتحال نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی 80 فیصد سے زیادہ بجلی مختلف ذرائع سے خریدے، جن میں مہنگے ’’ٹرم اہیڈ مارکیٹ (TAM)" اور ’’ریئل ٹائم مارکیٹ (RTM)" جیسی مہنگی شقیں بھی شامل ہیں۔ مگر یہ بجلی درآمد حکومت کے خزانے پر بھاری بوجھ ڈال رہی ہے کیونکہ حکومت عوام کو رعایتی نرخوں پر بجلی فراہم کر رہی ہے -200 یونٹ تک 2.30 روپے فی یونٹ، اور اس کے بعد 4 روپے سے کچھ زیادہ فی یونٹ۔‘‘
ایک اہلکار کے مطابقـ: ’’ہم مقامی سطح پر 2 روپے فی یونٹ پر بجلی خریدتے ہیں اور مرکزی منصوبوں سے 4 روپے میں۔ لیکن ریئل ٹائم مارکیٹ میں قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، پھر بھی ہمیں خریدنی پڑتی ہے تاکہ طلب پوری ہو سکے۔ اس سے بجٹ پر دباؤ بڑھتا ہے اور ہمیں مکمل واجبات واپس نہیں ملتے۔‘‘
گزشتہ برس جموں و کشمیر حکومت نے 9,250 کروڑ روپے صرف بجلی کی درآمد پر خرچ کیے تھے۔ اس سال بجلی کی کمی مزید بڑھنے سے اخراجات 9,500 کروڑ روپے سے بھی تجاوز ہونے کا امکان ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق رحمت باراں کی کمی کے موسم میں بجلی خریداری کی شرح 45 فیصد تک بڑھ جاتی ہے، اور صارفین سے فیس وصول کرنے سے یہ اخراجات پورے نہیں ہو پاتے۔
اہلکار کے مطابق ’’زیادہ خرچے کی ایک بڑی وجہ وہ علاقے ہیں جہاں بجلی میٹر نصب ہیں ہیں اور صارفین کو فلیٹ ریٹ پر بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ جب ہم زیادہ بجلی خریدتے ہیں تو نقصان بھی بڑھ جاتا ہے۔ حکومت مہنگے داموں بجلی خرید کر ایک ایسے نظام میں تقسیم کر رہی ہے جہاں سے مکمل پیسہ واپس نہیں آتا۔‘‘
وزارت توانائی کے مطابق جموں و کشمیر میں Aggregate Technical & Commercial (AT&C) نقصان 48 فیصد ہے، جو قومی اوسط 17 فیصد سے کہیں زیادہ ہے۔ نقصان کم کرنے کے لیے محکمے نے ایک ’’ٹائم آف ڈے‘‘ ٹیرف سسٹم تجویز کیا ہے، جس کے تحت صبح اور شام کے اوقات صارفین کو 20 فیصد مہنگے داموں بجلی فروخت کی جائے گی۔ NRPC نے بھی نظام کی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے اور کہا ہے کہ ترسیل اور تقسیم کے نظام کو جدید بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
ایک اور اہلکار کے مطابق توانائی کی طلب ہر سال 6 فیصد کے لگ بھگ بڑھ رہی ہے، اس لیے مہنگی ’’ڈی اہیڈ‘‘ اور ’’ریئل ٹائم‘‘ بجلی خریدنا ایک پائیدار حل نہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ اصل مسئلہ بجلی کے غلط استعمال ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہم اتنی بجلی نہیں دے پا رہے جتنی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں استعمال شدہ بجلی کی مکمل رقم نہیں مل رہی۔ ہم مسلسل نقصان سے جوجھ رہے ہیں۔‘‘
