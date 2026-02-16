ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں یومیہ اجرت والے مزدوروں کا احتجاج، عمر حکومت کو پوسٹ بجٹ ریگولرائزیشن کا وعدہ یاد دلایا
Published : February 16, 2026 at 3:55 PM IST
سری نگر: منتخب حکومت کے خلاف پہلے بڑے احتجاج میں جموں و کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سری نگر میں سیکڑوں یومیہ اجرت والے مزدور سڑکوں پر نکل آئے اور ریگولرائزیشن کے لیے مجوزہ پالیسی شائع نہ کرنے پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔
یہ احتجاجی مظاہرے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے سرکاری ہیڈکوارٹر نوائے صبح کے قریب ہوئے۔ احتجاج کرنے والے یومیہ اجرت والے مزدوروں نے این سی ہیڈکوارٹر پر احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پولیس نے انہیں حکمراں پارٹی کے دفتر کا گھیراؤ کرنے سے روک دیا۔ تاہم، انہوں نے شہر میں آل انڈیا ریڈیو کے ہیڈکوارٹر کے قریب احتجاج کیا، جو این سی کے دفتر کے قریب ہے۔
5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر کے بعد اکتوبر 2024 میں کسی منتخب حکومت کے حلف اٹھانے کے بعد یہ پہلا بڑا احتجاج تھا۔ سابقہ ریاست جموں و کشمیر میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی طرف سے احتجاج روزانہ ہوتا تھا، لیکن وہ آرٹیکل 307 کی منسوخی کے بعد غائب ہو گئے تھے۔
یومیہ اجرت والے کارکن اپنی ریگولرائزیشن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور حکمران جماعت کو اپنے انتخابی منشور کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے پیرامیڈیکل سٹاف، کیجول لیبر، یومیہ اجرت والے کارکنوں، سی آئی سی آپریٹرز، کنٹریکٹ ورکرز، ہوم گارڈز، رہبر کھیل اور دیگر زمروں کے عارضی ملازمین کو مقررہ وقت پر ریگولرائز کرنے کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔