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لداخ کے گروپوں کا ایل جی اور پولیس پر کنٹرول کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یو ٹی اسمبلی کا مطالبہ
لداخ کے گروپوں وزارت داخلہ پینل کے سامنے پیش گئے مطالبات کے مسودے میں آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 9:40 AM IST
سرینگر: لداخ کے گروپوں نے وزارت داخلہ کے پینل کے سامنے اپنے اہم مطالبات کا ایک خاکہ پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یونین ٹیریٹری اسمبلی اور خطے کے لیے آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات کا مطالبہ کیا ہے۔
لیہہ ایپیکس باڈی (ایل اے بی) اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) نے بدھ کی دوپہر لیہہ میں ملاقات کے دوران وزارت داخلہ کی قیادت والے پینل کو اپنے "ناقابلِ سمجھوتہ" مطالبات کا ایک مسودہ پیش کیا۔ دو جولائی کو ہونے والی آخری میٹنگ کے بعد یہ دوسری بار ہے جب سرکاری پینل نے یونین ٹیریٹری کا دورہ کیا ہے۔
کے ڈی اے کے شریک کنوینر سجاد کارگلی نے کہا کہ "ہم نے حکومت کو اپنے اہم اور ناقابلِ سمجھوتہ نکات پیش کر دیے ہیں، جس میں لداخ کے لیے ہمارے کلیدی مطالبات اور آئینی تحفظات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔"
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ستمبر سال 2025 کے تشدد معاملے میں مظاہرین کے خلاف مقدمات کی غیر مشروط واپسی کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد بھی پیش کی ہے۔ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کے بعد خطے میں شروع ہونے والے اس تشدد میں چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔
کارگلی نے کہا کہ انہوں نے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے لیے باوقار اور مناسب معاوضے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم لداخ کے عوام کے جمہوری، آئینی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔"
مطالبات کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ یونین ٹیریٹری کے پاس لازمی طور پر ایک لداخ قانون ساز اسمبلی ہونی چاہیے جس کی قیادت وزیر اعلیٰ اور وزراء کی کونسل کریں۔ ساتھ ہی اس میں آئینی طور پر تسلیم شدہ حلقہ بندیوں کے طریقہ کار کے ذریعے طے شدہ حلقوں سے منتخب ارکان کی مناسب تعداد شامل ہونی چاہیے۔
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مسودے میں کہا گیا کہ "باقی تمام اختیارات اور فرائض بھارتی آئین کے ساتویں شیڈول (آرٹیکل 246) کی لسٹ II اور III اور جہاں ضرورت ہو، یونین ٹیریٹریز ایکٹ 1963 پر مبنی ہونے چاہئیں۔ تاہم، مرکز کے زیر انتظام لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) کو اسمبلی کی مدد اور مشورے کے مطابق کام کرنا چاہیے تاکہ ایسے تنازعات سے بچا جا سکے جیسے بعض دیگر یونین ٹیریٹریز میں دیکھے گئے ہیں۔"
پانچ اگست سال 2019 کو جب آرٹیکل 370 منسوخ کیا گیا تھا، تب سابقہ ریاست جموں و کشمیر کو تقسیم کر کے لداخ کو ایک یونین ٹیریٹری (مرکز کے زیر انتظام علاقہ) بنایا گیا تھا۔ لداخ کے گروپ اس وقت سے مکمل ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
سال 2023 سے اب تک چھ دور کی بات چیت کے بعد، 22 مئی کو لداخ کے گروپوں کا مرکزی وزارت داخلہ کے ساتھ یونین ٹیریٹری کی سطح پر ایک منتخب ادارے کی تشکیل کے حوالے سے "اصولی" معاہدہ طے پایا تھا۔ وہ یونین ٹیریٹری کے لیے انتظامی، قانون سازی اور مالیاتی اختیارات کے حامل منتخب ادارے اور آرٹیکل 371 کے تحت آئینی تحفظات پر متفق ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں میٹنگ کی کارروائی (منٹس آف دی میٹنگ) پر دستخط تین جولائی کو لیہہ میں منعقدہ آخری میٹنگ کے دوران کیے گئے تھے۔
لداخ کے گروپوں نے مالیاتی اختیارات اور منی بل کا خاکہ بھی پیش کیا ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ منتخب اسمبلی کے پاس ٹیکسیشن، بجٹ، تخصیص (ایپروپریشن)، اخراجات، قرض لینے اور عوامی فنڈز پر بامعنی اور آئینی طور پر محفوظ کنٹرول ہونا چاہیے، جس میں آئینی طور پر محفوظ 'کنسولیڈیٹڈ فنڈ' اور 'کنٹینجنسی فنڈ' بھی شامل ہوں۔
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انہوں نے کہا کہ یونین ٹیریٹری کی سطح پر منتخب مقننہ کا براہ راست منتخب ہونا، آئینی طور پر بااختیار ہونا، اور آئینی طور پر تسلیم شدہ حلقہ بندیوں کے طریقہ کار کے ذریعے علیحدہ طور پر تشکیل شدہ اور مناسب حد بندی والے اسمبلی حلقوں کا فراہم کیا جانا لازمی ہے۔
مسودے کے مطابق، اس کی ساخت، علاقائی نمائندگی، نیز قانون سازی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات کو آئین کے اندر واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے، اور اس میں متعلقہ آئینی اصولوں سے تحفظات بھی شامل کیے جانے چاہئیں، بشمول ان ریاستوں کے قوانین جہاں آرٹیکلز 371A، 371F اور 371G نافذ العمل ہیں۔
اس میں محکمہ داخلہ، لا اینڈ آرڈر) اور پولیس کو منتخب حکومت اور لداخ قانون ساز اسمبلی کے کنٹرول میں دینے کا مطالبہ بھی شامل کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ، مسودے میں خطے کے لیے ایک علیحدہ پبلک سروس کمیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کے تحت لداخ کی اپنی الگ انتظامی اور پولیس سروسز اور لداخ کے لیے مخصوص موزوں کیڈرز ہوں۔
مسودے میں کہا گیا کہ "چونکہ لداخ میں یونین ٹیریٹری کی سطح پر ایک قانون ساز اسمبلی ہوگی، اس لیے لداخ کی پبلک سروسز کے لیے ایک مناسب آئینی فریم ورک قائم کرنے کی خاطر جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے سیکشن 93(2) اور آرٹیکل 315 سمیت دیگر ضروری آئینی اور قانون سازی کی ترامیم کی جانی چاہئیں۔"
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