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سی آئی کے نے وادی کشمیر کے آٹھ مقامات پر چھاپے مارے
سی آئی کے کی ٹیموں نے سرینگر، اننت ناگ، کولگام، بانڈی پورہ، سوپور، کپواڑہ اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 3, 2026 at 10:26 AM IST
اننت ناگ (اشفاق میر): کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) نے بدھ کے روز وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں آٹھ مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ یہ کارروائیاں ایک پرانے دہشت گردی سے متعلق مقدمہ کی تحقیقات کے سلسلہ میں کی گئیں، جس کی تفتیش گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق سی آئی کے کی ٹیموں نے سرینگر، اننت ناگ، کولگام، بانڈی پورہ، سوپور، کپواڑہ اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے۔ کارروائیوں کا مقصد مبینہ دہشت گردی کے معاون نیٹ ورکس اور ان سے وابستہ عناصر کے بارے میں مزید شواہد اکٹھا کرنا تھا۔
حکام کے مطابق یہ کیس سال 2015 میں پولیس اسٹیشن سی آئی کے سرینگر میں درج ایف آئی آر نمبر 02 سے متعلق ہے، جو فارنرز ایکٹ، یو اے پی اے اور آرمز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت درج کی گئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں کالعدم تنظیموں لشکر طیبہ، حزب المجاہدین اور جیش محمد کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات سامنے آئی تھیں۔
تحقیقاتی اداروں کا ماننا ہے کہ مذکورہ تنظیمیں سرحد پار موجود ہینڈلرز کے ذریعہ سرگرم تھیں اور کشمیر میں اوور گراؤنڈ ورکرز (او جی ڈبلیوز) اور سلیپر سیلز کے نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے دراندازی، نوجوانوں کی بھرتی، انتہا پسندانہ نظریات کے فروغ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو انجام دے رہی تھیں۔
ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران ایسے ان پٹس بھی موصول ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مشتبہ افراد انکرپٹڈ سوشل میڈیا اور دیگر مواصلاتی پلیٹ فارمز کے ذریعے دہشت گرد ہینڈلرز سے رابطے میں تھے۔ ان ذرائع ابلاغ کو مبینہ طور پر پروپیگنڈا پھیلانے اور سرگرمیوں کی رابطہ کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
سی آئی کے کی ٹیموں نے مقامی پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کے تعاون سے تلاشی کارروائیاں انجام دیں، جن کے دوران ڈیجیٹل آلات اور دیگر ممکنہ شواہد کی تلاش کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس قسم کی کارروائیوں کا مقصد دہشت گردی کے معاون ڈھانچوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے رابطہ نظام کو کمزور بنانا ہے۔
تاہم آخری اطلاعات موصول ہونے تک کسی گرفتاری یا اہم برآمدگی کی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ حکام نے بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آسکتی ہیں۔
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