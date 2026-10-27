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اننت ناگ میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف پولیس کی کارروائی، سو سے زیادہ گاڑیاں ضبط، درجنوں گرفتار
پولیس نے کہا کہ ضلع میں غیرقانونی کان کنی، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں، دیگر غیرقانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔
Published : October 27, 2026 at 9:34 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ میں سڑکوں پر ٹریفک نظم و ضبط برقرار رکھنے، غیر قانونی کان کنی پر روک لگانے اور امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں خصوصی چیکنگ مہمات چلائیں، جن کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کان کنی میں مبینہ طور پر ملوث گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں۔
پولیس کے مطابق، 26 اکتوبر کو چلائی گئی خصوصی ٹریفک مہم کے دوران مختلف قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی 115 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ان میں 72 گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جب کہ سنگین خلاف ورزیوں پر 43 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ کارروائی کے دوران بغیر درست دستاویزات گاڑیاں چلانے، تیز رفتاری، غلط پارکنگ، ٹریفک سگنلوں کی خلاف ورزی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔
موٹر وہیکل ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر کارروائی
اس سے قبل 25 اکتوبر کی رات پولیس نے ضلع کے مختلف مقامات پر خصوصی ناکہ بندی، گشت اور چیکنگ مہم چلائی، جس کے دوران غیر قانونی کان کنی میں مبینہ طور پر استعمال ہونے والے 7 ٹریکٹر، 2 ٹپر اور 5 ڈمپر ضبط کیے گئے۔ اس کے علاوہ، سکیورٹی جانچ کے دوران 87 مشتبہ افراد کو تصدیق کے لیے حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے بغیر درست دستاویزات چلائی جانے والی 20 موٹر سائیکلوں کے خلاف بھی کارروائی کی، جب کہ موٹر وہیکل ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر 34 افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔
قوانین کی خلاف ورزیوں پر آئندہ بھی کارروائیاں
مزید برآں، مشتبہ سابقہ ریکارڈ رکھنے والی 2 گاڑیوں کو تفصیلی جانچ اور قانونی کارروائی کے لیے ضبط کیا گیا۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں غیر قانونی کان کنی، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضابطے کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔