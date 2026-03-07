ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سندھ طاس معاہدہ کی معطلی کے بیچ، جموں میں حکومت کا رنبیر کانال کی گنجائش بڑھانے کا منصوبہ
جموں کشمیر حکومت چناب کا زیادہ سے زیادہ پانی جموں کے کھیتوں تک پہنچانے پر غور کر رہی ہے ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 7, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 12:58 PM IST
جموں (عامر تنترے) : سندھ طاس معاہدہ (IWT) معطل ہونے کے بعد جموں و کشمیر حکومت اب اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے کے طریقوں پر غور کر رہی ہے۔ اس ضمن میں صوبہ جموں کے اکھنور علاقے میں رنبیر کانال کے پانی چھوڑنے کی صلاحیت کو بڑھائے جانے پر حکومت غور کر رہی ہے تاکہ دریائے چناب کا زیادہ پانی جموں کے میدانی علاقوں کی اور موڑ کر اسے آبپاشی کے لیے استعمال میں لایا جا سکے۔
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اکھنور میں چناب سے نکلنے والی نہر کے آغاز پر نئی مشینری لگانے کے لیے ایک تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) تیار کی جا رہی ہے تاکہ دریا سے زیادہ پانی نکالا جا سکے۔ ایک افسر نے کہا: "ہدایت دی گئی ہے کہ DPR جلد از جلد مکمل کر کے منظوری اور فنڈ کے لیے حکومت کو بھیجا جائے۔ اگر اس منصوبے کو منظوری مل گئی تو رنبیر کانال میں زیادہ پانی آئے گا اور مزید علاقوں کو آبپاشی کی سہولت مل سکے گی۔"
فی الحال رنبیر کانال کی پانی چھوڑنے کی صلاحیت صرف 1400 کیوسک ہے اور تکنیکی مسائل کی وجہ سے اسے بڑھایا نہیں جا سکا ہے۔ حکام کے مطابق پچھلے چند برسوں سے نہر میں زیادہ مٹی جمع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مکمل 1400 کیوسک پانی بھی نہر میں نہیں چھوڑا جا سکا۔
ایگزیکٹو انجینئر آبپاشی ڈویژن۔I جموں دیش راج نے کہا: "محکمہ آبپاشی نے نہر کی صفائی اور کھدائی کا کام شروع کر دیا ہے اور اس وقت کام پوری رفتار سے جاری ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہر کو نئی شکل دی جائے اور اس کی اصل صلاحیت بحال ہو جائے تاکہ آبپاشی کے لیے پورا 1400 کیوسک پانی مل سکے۔"
نہر سے مٹی نکالنے کے لیے 3.60 کروڑ روپے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ اس وقت بھاری مشینری کام پر ہے اور درخت کاٹنے والی مشینوں کی مدد سے نہر کو صاف کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں جہاں پر بھی کوئی رکاوٹ حائل ہو رہی ہے اسے دور کیا جا رہا ہے یا ناجائز قبضہ کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔
یہ نہر مرہ، رنبیر سنگھ پورہ، سچیت گڑھ، بشناہ اور سانبہ ضلع کے رام گڑھ علاقوں کے کسانوں کے لیے مانند حیات ہے۔ ان علاقوں میں دنیا کے بہترین باسمتی چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔
تقریباً 60 کلومیٹر لمبی رنبیر کانال کی تعمیر 1903 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں شروع ہوئی تھی اور آٹھ سال میں اسے مکمل کیا گیا تھا۔ یہ نہر تقریباً 38,600 ہیکٹر اراضی کو سیراب کرتی ہے جو تقریباً 400 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ مرکزی نہر کی دیکھ بھال محکمہ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول کرتا ہے جبکہ کھیتوں تک پانی کی تقسیم کی ذمہ داری کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ کی ہے۔
اب جبکہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ چناب کا پانی جموں کے کسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے یا تو نئی نہر تعمیر کرنی ہوگی یا موجودہ رنبیر کینال کی صلاحیت بڑھانی ہوگی۔ ابتدائی طور پر محکمہ موجودہ رنبیر کانال کی پانی چھوڑنے کی صلاحیت بڑھانے پر غور کر رہا ہے تاکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔
