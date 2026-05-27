دریائے توی میں ڈوبنے سے 22 سال کی ایک نوجوان خاتون کی موت، مشقت کے بعد دریا سے نکالی گئی لاش
Published : May 27, 2026 at 5:36 PM IST
ادھم پور : (آشیش دت) ادھم پور ضلع کے سمرولی علاقے میں ٹولڈی نالہ کے قریب دریائے توی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں تقریباً 22 سال کی ایک نوجوان خاتون دریا میں ڈوب گئی۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا چھا گئی۔
معلومات کے مطابق نوجوان خاتون اپنے مویشیوں کو پانی دینے دریائے توی کے کنارے پہنچی تھی۔ اس دوران اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گہرے پانی میں گر گئی۔ ندی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے نوجوان خاتون چند ہی لمحوں میں پانی میں بہہ گئی۔ واقعہ دیکھ کر آس پاس موجود لوگوں نے فوری طور پر اس کی تلاش شروع کردی اور پولیس انتظامیہ کو اطلاع دی گئی۔
اطلاع ملنے پر جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور بڑے پیمانے پر بچاؤ آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو آپریشن تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا، ٹیمیں دریا میں نوجوان خاتون کی تلاش میں مصروف تھیں۔ کافی کوشش کے بعد بالآخر اس کی لاش دریا سے برآمد ہوئی۔
متوفی خاتون کی شناخت نیتا دیوی بیٹی بٹا سنگھ ساکن بنت کے طور پر کی گئی ہے۔ لاش کو تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے جی ایم سی ادھم پور منتقل کردیا۔ پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔
اس افسوسناک واقعے سے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دریا کے کناروں کا دورہ کرتے ہوئے خاص طور پر بارش اور تیز دھاروں کے دوران انتہائی احتیاط برتیں۔