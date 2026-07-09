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بادام کی صنعت کو فروغ دینے کی جانب اہم قدم، پلوامہ میں ہائی ڈینسٹی بادام کا پائلٹ منصوبہ شروع
جنوبی کشمیر کےضلع پلوامہ میں بھی ہزاروں کنال پر محیط بادام کے باغات کو ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات میں تبدیل کیا جا چکا ہے
Published : July 9, 2026 at 3:54 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): وادی کشمیر میں زوال کا شکار قدیم بادام کی صنعت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے محکمہ باغبانی نے ایک اہم اور امید افزا اقدام اٹھاتے ہوئے ضلع پلوامہ کے کریوا علاقوں میں فروٹ پلانٹ نرسری '"رپی نوگام" میں 100 کنال اراضی پر ہائی ڈینسٹی بادام کی کاشت کا منصوبہ شروع کیا ہے۔
محکمہ باغبانی کے مطابق اس منصوبے کا بنیادی مقصد جدید ہائی ڈینسٹی طریقۂ کاشت کے ذریعے بادام کی پیداوار میں اضافہ کرنا، کسانوں کی آمدنی بہتر بنانا اور اس روایتی صنعت کو دوبارہ فروغ دینا ہے، جو گزشتہ کئی برسوں سے موسمی تغیرات، کم پیداوار اور معاشی وجوہات کے باعث شدید بحران کا شکار ہے۔
گزشتہ برسوں کے دوران وادی کشمیر میں بادام کے باغات میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کم منافع اور غیر یقینی پیداوار کے باعث بیشتر کسان بادام کی کاشت ترک کرکے ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات کی جانب منتقل ہو گئے ہیں، کیونکہ کم رقبے سے زیادہ آمدنی حاصل ہونے کے سبب سیب کی کاشت ان کے لیے زیادہ منافع بخش ثابت ہوئی ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی ہزاروں کنال پر محیط بادام کے باغات کو ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات میں تبدیل کیا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں بادام کی روایتی صنعت بتدریج معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہو گئی ہے۔
چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ پائلٹ منصوبہ کامیاب رہا تو یہ بادام کی صنعت کی بحالی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے مثبت نتائج کو ضلع بھر کے کسانوں تک پہنچایا جائے گا تاکہ وہ جدید ہائی ڈینسٹی بادام کی کاشت اپنائیں، پیداوار میں اضافہ کریں اور اپنی آمدنی بہتر بنا سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ باغبانی کا مقصد صرف بادام کی کاشت کو فروغ دینا ہی نہیں بلکہ اس قدیم اور تاریخی صنعت کو نئی زندگی دینا بھی ہے، تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس سے وابستہ رہ سکیں۔
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قابلِ ذکر ہے کہ جنوبی کشمیر خصوصاً ضلع پلوامہ میں آج بھی ہزاروں خاندان اپنی روزی روٹی کے لیے روایتی بادام کی کاشت پر انحصار کرتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق جدید ہائی ڈینسٹی نظام اس صنعت کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔