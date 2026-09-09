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کشمیر پھر بالی ووڈ کی توجہ کا مرکز، ’میں واپس آؤں گا‘ کا سرینگر میں پریمیئر
سرینگر میں جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے دوران بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ سنیدھی چوہان نے بمروبمرو کی چند سطور گائیں۔
Published : September 9, 2026 at 8:59 PM IST
سرینگر: کشمیر میں ایک بار پھر بالی ووڈ کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور فلم ’میں واپس آؤں گا‘ کی نمائش انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں و کشمیر کے پہلے ایڈیشن میں سرینگر میں ہونے جا رہی ہے۔
فلم کا پریمیئر سرینگر کے آئی نوکس (INOX) میں ہوگا، جہاں اداکار، فلم ساز اور موسیقار ایک ایسے فلمی میلے میں جمع ہو رہے ہیں جس نے کشمیر اور سنیما کے درمیان تعلق کو ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔
فلم ساز امتیاز علی، اداکار و پروڈیوسر سنجے سوری، پلے بیک گلوکارہ سنیدھی چوہان، اداکار ویدانگ رینہ اور اداکارہ شرواری واگھ سمیت فلمی دنیا کی کئی شخصیات نے کشمیر میں کہانیوں کے امکانات اور ایک مضبوط مقامی فلمی ماحول سے نوجوان فنکاروں کے لیے پیدا ہونے والے مواقع پر بات کی۔
سنجے سوری کے مطابق کشمیر میں ایک بار پھر فلموں سے جڑا ماحول بننا ایک اہم موقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی برسوں میں کشمیر کا مین اسٹریم فلمی صنعت سے رابطہ محدود رہا ہے۔ انہوں نے کہا: "25 سے 30 سال بعد اس طرح کا ماحول دوبارہ دیکھنا بہت خاص ہے۔"
سوری نے کہا کہ فلم ساز اب ایک بار پھر کشمیر کو ایسی جگہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں جہاں کہانیاں تیار کی جا سکتی ہیں اور فلمیں بنائی جا سکتی ہیں۔ فلمی صنعت سے طویل وابستگی رکھنے والے سوری کا کہنا ہے کہ سنیما لوگوں کو ان جگہوں اور تجربات کی ایک جھلک کے ساتھ روبرو کرا سکتا ہے جن سے وہ شاید کبھی واقف نہ ہو سکیں۔ "سنیما دوسری دنیا کی طرف ایک کھڑکی ہے۔ کشمیر میں بہت سی کہانیاں ہیں۔"
کشمیر کی ابھرتی فلم برادری
انہوں نے زور دیا کہ اگر فلم ساز ان کہانیوں کو حقیقی انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کشمیر میں وقت گزارنا اور یہاں کے لوگوں سے جڑنا ہوگا۔ سوری نے کشمیر کی ابھرتی ہوئی فلمی برادری کے لیے ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کی بھی ضرورت پر زور دیا۔ ان کے مطابق ورکشاپس، پیشہ ورانہ تربیت اور ایک مخصوص فلم اسکول نوجوانوں کو اداکاری، فلم سازی، سنیماٹوگرافی، ایڈیٹنگ اور فلمی صنعت کے دیگر شعبوں میں اپنا کیریئر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا: "یہ ایک شروعات ہے۔ اگر یہاں ورکشاپس منعقد ہوں اور فلم اسکول قائم ہو تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔" معرف گلوکارہ سنیدھی چوہان نے اس موقع پر موسیقی کے حوالے سے کشمیر سے اپنی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے مقبول گیت ’بمرو بمرو‘ کو یاد کیا، جو فلم ’مشن کشمیر‘ کے ذریعے بہت مشہور ہوا تھا۔
گلوکارہ نے کہا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ انہیں یہ گیت گانے اور اس کے لیے زبان کا کچھ حصہ سیکھنے کا موقع ملا۔ "کہانی جس نوعیت کی ہوتی ہے، وہ اپنی ایک جگہ بناتی ہے اور سب کچھ وہیں سے آتا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے بمرو بمرو گانے کا موقع ملا۔"
کشمیر آنے کا دیرینہ اور ذاتی خواب
سنیدھی چوہان نے کہا: "میں ہمیشہ کشمیر آنے کا خواب دیکھتی تھی اور اتنے برسوں بعد آخرکار مجھے یہ موقع ملا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے اس جگہ کی طاقت کا احساس ہوا۔" انہوں نے کشمیر کو جذباتی اور ثقافتی گہرائی رکھنے والی جگہ قرار دیا اور فیسٹیول کے دوران ملنے والی محبت اور گرمجوشی کا بھی ذکر کیا۔
سنیدھی نے کہا: "میں نے بہت کم فلم فیسٹیولز میں شرکت کی ہے، لیکن یہاں کشمیر میں مجھے بہت زیادہ پیار اور ادب محسوس ہوا۔ یہ تجربہ آپ کو اکثر نہیں ملتا۔" انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں ایک کنسرٹ کے لیے کشمیر واپس آنا چاہتی ہیں تاکہ یہاں کی موسیقی اور لوگوں کی توانائی کو مزید قریب سے محسوس کر سکیں۔
انہوں نے کہا: "میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب میں اپنے کنسرٹ کے ساتھ یہاں آ سکوں۔ میں یہاں کی توانائی محسوس کرنا چاہتی ہوں۔" گفتگو کے دوران سنیدھی چوہان نے ’بمرو بمرو‘ کی چند سطریں بھی گائیں، جس سے کشمیر کی فلمی شناخت پر مرکوز اس تقریب میں موسیقی کا رنگ بھی شامل ہوگیا۔
ویدانگ کا کشمیری تعلق
اداکار ویدانگ رینہ کے لیے یہ فلم فیسٹیول ذاتی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا خاندان سرینگر کے رعنہ واری علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور کشمیر کو وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ رینہ نے کہا: "میں کشمیر کو اتنا نہیں دیکھ سکا جتنا دیکھنا چاہتا تھا۔ کشمیر ہمیشہ میرا گھر رہے گا۔ میرا خاندان رعیناواری سے ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ وہ کچھ کشمیری سمجھ لیتے ہیں، تاہم وہ یہ زبان روانی سے نہیں بول سکتے۔ اداکارہ شرواری واگھ نے کہا کہ سنیما زبان اور ثقافت کی مختلف حدود کو عبور کرتے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا: "کہانیاں اہم ہوتی ہیں۔ زبان رکاوٹ نہیں ہے۔"
شرواری نے کشمیر میں فلمی صنعت میں دوبارہ بڑھتی دلچسپی کو خطے کے اداکاروں اور دیگر تخلیقی شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے ایک موقع قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "سنیما کے ذریعے اداکاروں کو مواقع ملتے ہیں اور یہ ایک بہترین موقع ہے۔"
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