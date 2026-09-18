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کشمیری سیب کی قیمتوں میں بہتری، کاشتکاروں کو گزشتہ سال کے نقصانات کی بھرپائی کی امید
رواں برس بہتر قیمتوں نے باغ مالکان میں کچھ اعتماد بحال کیا ہے اورانہیں امید ہے کہ گزشتہ سیزن کے نقصانات کی بھرپائی ہوجائے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2026 at 7:51 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): کشمیر میں سیب کی مانگ میں بہتری نے گزشتہ سیزن کے دوران بھاری نقصانات سے دوچار باغ مالکان اور تاجروں کے چہروں پر ایک بار پھر امید کی کرن پیدا کردی ہے۔ ملک کی مختلف بڑی منڈیوں میں کشمیری سیب کی طلب میں بہتری کے باعث رواں سیزن میں معیاری اور اعلیٰ کوالٹی کے سیب کے بہتر دام مل رہے ہیں، جس سے سیب کے کاشتکاروں اور تاجروں میں گزشتہ سال ہونے والے نقصانات کی کچھ حد تک بھرپائی ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے۔
کشمیر کے میدانی اور کم بلندی والے علاقوں میں سیب کی ہارویسٹنگ کا عمل تیز ہوگیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں ابھی سیب کی ہارویسٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ رواں سیزن میں کُلو دیلشس اور ریڈ ویرائٹی ڈیلیشس اقسام کی ہارویسٹنگ جاری ہے، جبکہ روایتی ڈیلیشس اقسام کی ہارویسٹنگ تقریبا دو ہفتہ بعد شروع ہونے کی توقع ہے۔
باغ مالکان اور تاجروں کے مطابق رواں سیزن کے دوران اب تک مارکیٹ کا ردعمل حوصلہ افزا رہا ہے، خاص طور پر اعلیٰ معیار کے سیب کی طلب بہتر ہے۔ پریمیم کوالٹی کے سیب کی ایک پیٹی تقریباً 1500 سے 1800 روپے تک فروخت ہورہی ہے، جبکہ اچھے معیار کے سیب کی پیٹی 800 سے 1300 روپے میں فروخت ہورہے ہیں۔
یہ نرخ گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں بہتری کی عکاسی کرتے ہیں۔ گزشتہ سیزن میں کم مانگ، سیب کی ترسیل و نقل و حمل میں مشکلات اور دیگر مسائل کے باعث اچھے معیار کا سیب بھی کئی مقامات پر صرف 250 سے 500 روپے فی پیٹی تک فروخت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں باغ مالکان کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جبکہ اسی سیزن کے دوران موسم مسلسل خراب رہنے کی وجہ سے جموں سرینگر قومی شاہراہ لگاتار تین ہفتوں تک بند رہی تھی جس دوران درماندہ ٹرکس میں سیب خراب ہوا تھا جبکہ نقل و حمل بند رہنے کی وجہ سے باغات میں پڑے سیب قابل استعمال نہیں رہ گئے تھے ،جس کی وجہ سے ہارٹیکلچر سیکٹر کو تقریبا 200 کروڑ کا نقصان ہوا تھا ۔
دوسری جانب، مارکیٹ میں بہتر طلب اور موجودہ نرخوں کے باعث بعض باغ مالکان کی جانب سے سیب کی قبل از وقت ہارویسٹنگ کا رجحان بھی سامنے آیا ہے۔ تاہم تاجروں نے باغ مالکان کو خبردار کیا ہے کہ وہ صرف موجودہ مانگ کو دیکھتے ہوئے پھل کو وقت سے پہلے منڈیوں میں نہ لائیں۔ تاجروں کے مطابق مارکیٹ میں طلب ضرور بہتر ہے، لیکن خریدار معیاری سیب چاہتے ہیں، قبل از وقت توڑا گیا پھل نہیں۔ ان کے مطابق وقت سے پہلے ہارویسٹ کیے گئے سیب کا سائز، رنگ، ذائقہ اور محفوظ رہنے کی صلاحیت متاثر ہوسکتی ہے، جس کے نتیجے میں باغ مالک کو اچھی قیمت کے بجائے کم نرخ ملنے کا امکان رہتا ہے۔
جبلی پورہ فروٹ منڈی ایسوسی ایشن کے ترجمان اظہر ٹاک نے کہا کہ رواں برس سیب کی مانگ میں بہتری باغ مالکان اور تاجروں کے لیے بڑی راحت ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ سال شاہراہ پر مشکلات اور مانگ میں بدریج کمی کے باعث معیاری سیب بھی مناسب قیمت حاصل نہیں کرسکا، تاہم رواں برس صورتحال قدرے بہتر ہے اور معیاری پھل کے نرخ بھی حوصلہ افزا ہیں۔انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ نظام بلا خلل جاری رہنے سے تازہ سیب ملک کی مختلف منڈیوں تک پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے سیب کو بہتر دام مل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلسل خشک سالی کی وجہ سے سیبوں کا رنگ متاثر ہوا ہے تاہم اچھی مانگ ہونے کی وجہ سے سیب کو معیاری قیمتیں مل رہی ہیں ،تاہم انہوں نے کہا کہ بیشتر کاشتکار ہارویسٹنگ میں جلد بازی کر رہے ہیں ،کم رنگ اور اول اور درجہ دوم کے سیب کو ملا کر پیک کر رہے ہیں جس کی وجہ مارکیٹ میں کم و بیش کمی واقع ہوئی ہے ،تاہم اول درجہ کے سیب کو بہتر دام مل رہے ہیں ،لہذا کاشتکار، رنگ ، پیکنگ اور گریڈنگ کا خاص خیال رکھیں اور جلد بازی سے اجتناب کریں ۔
گورکھپور سے تعلق رکھنے والے سیب کے تاجر تاج محمد کا کہنا ہے کہ رواں برس سیب کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا تھا تاہم بیشتر کاشتکار صحیح گریڈنگ نہیں کر رہے ہیں ،جس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ انہیں پیٹوں کے اندر اول کے ساتھ درجہ دوم مکس ہونے کی شکایات مل رہی ہیں۔ جس کی وجہ سے خریدے ہوئے مال میں انہیں صحیح دام نہیں مل رہے ہیں اور انہیں نقصانات سے دوچار ہونا پڑ رہا یے۔ تاج محمد نے کہا کہ اچھے مال کو صحیح دام مل رہے ہیں لہذا کاشتکاروں کو چاہئے کہ وہ گریڈنگ اور پیکنگ میں گڑبڑ نہ کریں ،تاکہ مارکیٹ بھی صحیح رہے اور تاجروں کو بھی نقصان نہ پہنچے۔
رواں سیزن میں سرینگر جموں قومی شاہراہ، این ایچ 44 پر میوہ جات کی نقل و حمل بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں نسبتاً ہموار رہنے کو باغ مالکان ایک مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال شاہراہ پر بار بار رکاوٹوں اور ٹریفک مسائل کے باعث تیار فصل کو بیرونی منڈیوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے باغ مالکان کو شدید مالی خسارہ کا سامنا کرنا پڑا تھا ۔
باغ مالکان کا کہنا ہے کہ اگر سیب کی ہارویسٹنگ کے عروج کے دوران شاہراہ پر نقل و حمل بلا تعطل جاری رہی اور ملک کی بڑی منڈیوں میں کشمیری سیب کی طلب برقرار رہی تو رواں سیزن میں انہیں بہتر آمدنی حاصل ہوسکتی ہے۔
اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے کاشتکار و تاجر شیخ ظفراللہ کا کہنا ہے کہ رواں برس پیداوار کم ہے لیکن مانگ اور دام کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس نقصان ہونے سے وہ مقروض ہوگئے تھے ،امید ہے کہ رواں برس ان کا قرض ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیب کی کاشت پر مزدوری، کھاد، کیڑے مار ادویات اور دیگر زرعی ضروریات کی مد میں بھاری اخراجات آتے ہیں، اس لیے مناسب قیمت نہ ملنے کی صورت میں پورا خاندان مالی مشکلات سے دوچار ہوجاتا ہے۔ رواں برس بہتر قیمتوں نے باغ مالکان میں کچھ اعتماد بحال کیا ہے اور انہیں امید ہے کہ گزشتہ سیزن کے نقصانات کی بھرپائی ہونے کی امید ہے۔ ظفراللہ نے کہا کہ مقامی اور جموں و کشمیر سے باہر کی منڈیوں میں کشمیری سیب کی مانگ میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہلی، جے پور اور بنگلورو جیسی بڑی منڈیوں سے اچھی طلب سامنے آرہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ رجحان برقرار رہا اور پھل کی نقل و حمل میں کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی تو رواں سیزن باغ مالکان کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوسکتا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں پھلوں کی صنعت خطے کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور آبادی کا ایک بڑا حصہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر باغبانی اور پھلوں کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ ایسے میں سیب کے بہتر نرخ نہ صرف باغ مالکان بلکہ مزدوروں، تاجروں، ٹرانسپورٹروں، پیکنگ سے وابستہ افراد اور پھلوں کی صنعت سے جڑے دیگر ہزاروں لوگوں کے لیے بھی معاشی طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔
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