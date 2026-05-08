ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں شرح پیدائش میں کمی کے اسباب اور ماضی کے لائحہ عمل سے متعلق سوپور میں اہم پروگرام کا انعقاد
ڈاکٹر شاد سلیم نے کہاکہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ پریشان کرنے والےہیں اور اس سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
Published : May 8, 2026 at 10:25 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں حنیفہ نرسنگ کالج اور حکیم ثناء اللہ سپیشلسٹ ہسپتال اور کینسر سنٹر کے تعاون سے ایک اہم بیداری پروگرام منعقد کیا گیا جس میں وادی کے مختلف نرسنگ کالج کے بی ایس سی طلباء نے شرکت کی۔ اس دوران عنوان کے حوالے سے مقررین نے بات کی اور کہا کہ وادی کشمیر میں شرح پیدائش میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کافی تشویش کی بات ہے جس کے مختلف وجوہات ہیں۔
اس موقع پر وادی کے مشہور و معروف ڈاکٹر شاد سلیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک شمارے کے مطابق اگر ہم وادی کہ بات کریں تو شرح پیدائش کافی کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے کافی وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے خاض ایک وجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان لوگ کافی دیر سے شادی کرتے ہیں اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کافی خاندانوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی مالی حالت کافی ابتر ہے اور یہ بھی ایک ایسی وجہ ہے جس سے برتھ ریٹ کافی کم ہوئی ہے اور اس کے اثرات اب سماج میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔
ڈاکٹر شاد سلیم نے مزید کہا کہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ کافی پریشان کرنے والے ہیں اور اس سب پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت پر شادی کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ جب وقت پر ایک نوجوان کی شادی نہیں ہو گئ تو ماضی میں شرح پیدائش مزید کم ہو سکتی ہے۔
اس دوران دیگر مقررین نے کہا کہ اگر ہم آج کے دورے کی بات کریں تو ہم ذہنی صحت اور تولیدی صحت پر کافی کم بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے ایک مرد ہو یا ایک خاتوں ہو ہم کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ پر بات کرنی چاہئے اس سے ہم کو فائدہ مل سکتا ہے۔
اس موقع پر بچوں نے کہا کہ یہ موضوع کافی اہم ہے اور آج ہم نے اس پروگرام میں شرکت کرکے کافی کچھ سکھا۔ انہوں نے سرکار پر روز دیا کہ وہ اس قسم کے بیداری پروگرام منعقد کریں اور مختلف اسکیمز پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔