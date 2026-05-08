ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں شرح پیدائش میں کمی کے اسباب اور ماضی کے لائحہ عمل سے متعلق سوپور میں اہم پروگرام کا انعقاد

ڈاکٹر شاد سلیم نے کہاکہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ پریشان کرنے والےہیں اور اس سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔

کشمیر میں شرح پیدائش میں کمی کے اسباب اور ماضی کے لائحہ عمل سے متعلق سوپور میں اہم پروگرام کا انعقاد
کشمیر میں شرح پیدائش میں کمی کے اسباب اور ماضی کے لائحہ عمل سے متعلق سوپور میں اہم پروگرام کا انعقاد (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 8, 2026 at 10:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بارہمولہ: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں حنیفہ نرسنگ کالج اور حکیم ثناء اللہ سپیشلسٹ ہسپتال اور کینسر سنٹر کے تعاون سے ایک اہم بیداری پروگرام منعقد کیا گیا جس میں وادی کے مختلف نرسنگ کالج کے بی ایس سی طلباء نے شرکت کی۔ اس دوران عنوان کے حوالے سے مقررین نے بات کی اور کہا کہ وادی کشمیر میں شرح پیدائش میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کافی تشویش کی بات ہے جس کے مختلف وجوہات ہیں۔

اس موقع پر وادی کے مشہور و معروف ڈاکٹر شاد سلیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک شمارے کے مطابق اگر ہم وادی کہ بات کریں تو شرح پیدائش کافی کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے کافی وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے خاض ایک وجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان لوگ کافی دیر سے شادی کرتے ہیں اور اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کافی خاندانوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی مالی حالت کافی ابتر ہے اور یہ بھی ایک ایسی وجہ ہے جس سے برتھ ریٹ کافی کم ہوئی ہے اور اس کے اثرات اب سماج میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔

ڈاکٹر شاد سلیم نے مزید کہا کہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ کافی پریشان کرنے والے ہیں اور اس سب پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت پر شادی کرنا کافی ضروری ہے کیونکہ جب وقت پر ایک نوجوان کی شادی نہیں ہو گئ تو ماضی میں شرح پیدائش مزید کم ہو سکتی ہے۔

اس دوران دیگر مقررین نے کہا کہ اگر ہم آج کے دورے کی بات کریں تو ہم ذہنی صحت اور تولیدی صحت پر کافی کم بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے ایک مرد ہو یا ایک خاتوں ہو ہم کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ پر بات کرنی چاہئے اس سے ہم کو فائدہ مل سکتا ہے۔

اس موقع پر بچوں نے کہا کہ یہ موضوع کافی اہم ہے اور آج ہم نے اس پروگرام میں شرکت کرکے کافی کچھ سکھا۔ انہوں نے سرکار پر روز دیا کہ وہ اس قسم کے بیداری پروگرام منعقد کریں اور مختلف اسکیمز پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔

TAGGED:

DECLINE IN BIRTH RATE IN KASHMIR
HANIFA NURSING COLLEGE
HAKEEM SANAULLAH SPECIALIST HOS
کشمیر میں شرح پیدائش میں کمی
DECLINING BIRTH RATE IN KASHMIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.