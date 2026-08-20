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اننت ناگ میں عید میلاد النبی ﷺ کے انتظامات پر اہم اجلاس، جلوس کے روٹ اور ٹریفک نظام پر غور
اس بات پر زور دیا گیا کہ میلاد النبیﷺ کے موقع پر نظم و ضبط، امن، بھائی چارے اور مذہبی رواداری کو برقرار رکھا جائے۔
Published : August 20, 2026 at 6:54 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں عید میلاد النبی ﷺ کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں میلاد النبی ﷺ کی تقریبات، جلوس کے روٹ، ٹریفک انتظامات اور عوامی سہولت سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اجلاس قاضی منزل، قاضی محلہ اننت ناگ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت قاضی عمیر نے کی۔
اجلاس میں اننت ناگ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں، بار ایسوسی ایشن اننت ناگ سے وابستہ ارکان، مختلف مساجد کے علمائے کرام، مذہبی شخصیات اور دیگر ذمہ دار شہریوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات کو پُرامن، منظم اور باوقار انداز میں منعقد کرنے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا۔
اس بات پر زور دیا گیا کہ میلاد النبی ﷺ کے مقدس موقع پر نظم و ضبط، امن، بھائی چارے اور مذہبی رواداری کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ اجلاس میں اننت ناگ میں عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس کے روٹ پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ شرکاء نے جلوس کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے، عام شہریوں اور مسافروں کو ممکنہ مشکلات سے بچانے اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں۔
اس موقع پر متعلقہ انتظامیہ اور دیگر اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا، تاکہ جلوس کے دوران عام لوگوں، مسافروں اور کاروباری طبقے کو کم سے کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذہبی تقریب کے تقدس اور عوامی سہولت دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتظامات کیے جائیں اور کسی بھی ایسے عمل سے گریز کیا جائے جس سے امن و امان یا ٹریفک کا نظام متاثر ہو۔
علمائے کرام اور مذہبی شخصیات نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ عید میلاد النبی ﷺ کی تقریبات میں عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کریں اور جلوس کے دوران نظم و ضبط کا خصوصی خیال رکھیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ میلاد النبی ﷺ کا پیغام محبتِ رسول ﷺ، امن، اخوت، بھائی چارے، حسنِ اخلاق اور انسانیت کی خدمت ہے۔ اس لیے تقریبات کے دوران ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جس سے کسی دوسرے شہری کو تکلیف پہنچے یا عوامی نظام میں خلل پیدا ہو۔
اجلاس میں خواتین سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ جلوس میں شرکت کے حوالے سے مقامی مذہبی و سماجی ذمہ داران کی ہدایات اور انتظامات کو مدنظر رکھیں۔ شرکاء نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر سفید لباس پہن کر جلوس میں شرکت کریں اور اس موقع کو اتحاد، عقیدت اور باہمی محبت کے اظہار کا ذریعہ بنائیں۔
اجلاس میں شریک افراد نے کہا کہ عید میلاد النبی ﷺ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس اور بابرکت موقع ہے۔ اس دن کی تقریبات میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرتِ طیبہ، آپ ﷺ کی تعلیمات اور انسانیت کے لیے آپ ﷺ کے عظیم پیغام کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میلاد کی تقریبات محض مذہبی جوش تک محدود نہ رہیں بلکہ ان کے ذریعے معاشرے میں محبت، اخوت، برداشت، خدمتِ خلق اور امن کا پیغام بھی عام کیا جائے۔
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اجلاس کے اختتام پر مذہبی، تجارتی، سماجی اور دیگر متعلقہ حلقوں نے عید میلاد النبی ﷺ کی تقریبات کو کامیاب بنانے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تقریبات کو پُرامن، باوقار اور منظم انداز میں منعقد کریں۔