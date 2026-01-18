ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن میں میونسپل انتخابات سے قبل جموں و کشمیر بی جے پی کا اہم اجلاس
اجلاس میں رامبن کی تینوں کونسل بانہال, رامبن اور بٹوت میں پارٹی کی بہتر کارکردگی کےلئے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔
Published : January 18, 2026 at 8:55 PM IST
رامبن: جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے بٹوت علاقہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں آنے والے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں غور کیا گیا۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے منعقدہ میٹنگ سٹیٹ کنوینر پون سنگھ کی قیادت میں منعقد ہوئی اس دوران اجے گپتا معاون سٹیٹ کنوینر، سلیم بٹ سٹیٹ کونسل ممبر، سونیتا سومبڑیا سابق چیرمین رامبن، رویند سنگھ سابق چیرمین بٹوت اور دیگر پارٹی ورکرز نے شرکت کی۔
میٹنگ میں ضلع رامبن کی تینوں کونسل بانہال, رامبن اور بٹوت میں پارٹی منشور کے ساتھ ساتھ پارٹی کی اچھی کارکردگی اور حکمت عملی پر غور کیا گیا اور پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: رامبن میں جدید سہولیات سے لیس ضلع عدالتی کمپلیکس کا مطالبہ
اس دوران لیڈران نے کہا کہ مرکزی سرکار کی جانب سے منریگا کا نام تبدیل کر کے VB-GRAM-G کرنے کی بھی تعریف کی گئی۔ ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ سٹیٹ کونسلر ممبر سلیم بٹ نے پارٹی ورکروں سے وزیر اعظم کے پیغام سب کا ساتھ سب وکاس کو عام شہروں تک پہچانے کی اپیل کی۔ انہوں نے اس موقع پر حزب اختلاف پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔