امرناتھ یاترا کے پُرامن انعقاد کے لئے جموں کے کانفرنس ہال میں اہم اجلاس منعقد، یاترا سے متعلق متعدد امور پر تبادلۂ خیال
اجلاس میں یاتری نواس اور دیگر ٹرانزٹ مقامات پر جاری کاموں اور تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
Published : May 15, 2026 at 6:58 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) ڈائریکٹر ٹورازم جموں کی صدارت میں شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پُرامن اور منظم انعقاد کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف ٹورازم جموں کے کانفرنس ہال میں ایک اہم اجلاس آج منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یاتریوں کے لیے سہولیات،صفائی ستھرائی، تشہیر، بنیادی ڈھانچے، خیمہ بستیوں، فوڈ اسٹالز اور دیگر متعلقہ انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کے دوران ڈائریکٹر ٹورازم جموں نے تمام متعلقہ محکموں اور افسران کے درمیان باہمی تال میل پر زور دیتے ہوئے ہدایت دی کہ یاتریوں کی سہولت، حفاظت اور آرام کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے دوران مختلف مقامات پر صفائی، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔
افسران کو ہدایت دی گئی کہ ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے عقیدت مندوں کو بہتر اور بے فکر سفر کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے تمام خدمات یاترا شروع ہونے سے قبل فعال کر دی جائیں۔
اجلاس میں یاتری نواس اور دیگر ٹرانزٹ مقامات پر جاری کاموں اور تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا ڈائریکٹر ٹورازم نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ یاتری نواس اور ٹرانزٹ کیمپوں میں جاری ترقیاتی اور سہولتی کاموں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ صفائی، عوامی سہولیات اور بلا تعطل خدمات کی فراہمی پر بھی خصوصی زور دیا گیا۔
ڈائریکٹر ٹورازم جموں نے جموں خطے میں جاری اہم سیاحتی ترقیاتی منصوبوں کا بھی الگ سے جائزہ لیا۔ اجلاس میں ایتھم کو ایڈونچر ٹورازم حب کے طور پر فروغ دینے، سچیت گڑھ بارڈر، جموں توی گالف کورس میں انڈور سوئمنگ پول، برداری میں ریور رافٹنگ سہولیات اور شیو کھوری سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی ترقی جیسے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اجلاس میں متعلقہ آر اینڈ بی محکمے کے ایگزیکٹو انجینئروں کو ہدایت دی گئی کہ تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل اور قریبی نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ خطے میں سیاحتی ڈھانچے اور سیاحوں کے تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔