پہلگام سانحہ کا ایک سال مکمل، خونین واقعے کے اثرات برقرار، پہلگام کی سیاحت اب بھی بحالی کی منتظر
پہلگام سانحے کے بعد سیاحت سے وابستہ شعبے، جیسے ہوٹل انڈسٹری، ٹیکسی ڈرائیورز، گھوڑے والے اور دیگر کاروباری افراد، شدید مالی بحران کا شکار ہوگئے۔
Published : April 22, 2026 at 8:55 AM IST
پہلگام (میر اشفاق) 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے بائیسرن وادی، جسے عرفِ عام میں “منی سوئٹزرلینڈ” کہا جاتا ہے، میں پیش آنے والا خونین سانحہ آج ایک سال بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ اس اندوہناک واقعہ میں ایک مقامی شہری سمیت 26 سیاحوں کی ہلاکت نے نہ صرف پورے ملک کو غم و غصہ میں مبتلا کر دیا بلکہ کشمیر کی سیاحتی صنعت پر بھی گہرے منفی اثرات مرتب کیے۔ یہ دن وادی کی سیاحت کے لیے ایک سیاہ باب ثابت ہوا، جس کے اثرات آج بھی نمایاں طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔
واقعہ کے فوراً بعد وادی سے سیاحوں کا بڑے پیمانے پر انخلاء شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ہوٹلوں کی بکنگ میں مسلسل کمی واقع ہوئی۔ سیاحت سے وابستہ مختلف شعبے، جیسے ہوٹل انڈسٹری، ٹیکسی ڈرائیورز، گھوڑے والے اور دیگر کاروباری افراد، شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ مجموعی طور پر ٹورازم سیکٹر کو ایک بڑا دھچکا لگا جس سے مکمل بحالی اب تک ممکن نہیں ہو سکی ہے۔
سانحہ کے بعد حکومت نے سکیورٹی خدشات کے پیش نظر کشمیر کے بیشتر سیاحتی مقامات کو طویل مدت کے لیے بند کر دیا۔ اگرچہ بعد میں سکیورٹی آڈٹ کے بعد متعدد مقامات کو مرحلہ وار کھولا گیا، تاہم بائیسرن، چندن واڑی اور دیگر اہم سیاحتی مقامات پر ایک سال گزرنے کے باوجود پابندیاں برقرار ہیں، جس کی وجہ سے پہلگام کی سیاحت تاحال مشکلات کا شکار ہے۔
مزید پڑھیں: پہلگام دہشت گردانہ حملہ کی برسی کے پیش نظر پہلگام اور دیگر سیاحتی مقامات پر سکیورٹی انتظامات سخت
پونی ایسوسی ایشن پہلگام کے صدر رئیس احمد نے بتایا کہ بائیسرن وادی سمیت کئی اہم سیاحتی مقامات پر مسلسل پابندی کے باعث گھوڑے والوں کی روزی روٹی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ضلع میں تقریباً 5000 گھوڑے بان کام کرتے ہیں، جن میں سے 3500 رجسٹرڈ ہیں، اور ان میں سے اکثر شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ بعض گھوڑے والوں کے لیے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال اور چارہ فراہم کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے، جس کے باعث وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے سکیورٹی کے معاملے میں انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا، لیکن پابندیوں کے باعث سیاح مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں، جس سے منفی تاثر پیدا ہوتا ہے اور سیاحت مزید متاثر ہو رہی ہے۔
پہلگام کے ایک ہوٹل منیجر منیر احمد گنائی کے مطابق اس سانحہ کے بعد ہوٹل انڈسٹری کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود وہ رونق واپس نہیں آئی جو پہلے دیکھنے کو ملتی تھی۔ ہوٹل بکنگ میں 50 سے 70 فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے، جس کے باعث ہوٹل مالکان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اور متعدد ہوٹلوں میں کام کرنے والے افراد کو ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی حالات، خاص طور پر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی نے بھی سیاحوں کی آمد کو متاثر کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'لسانی شناخت پر حملہ': پی ڈی پی نے رونیو بھرتی قوانین کے مسودے میں اردو ہٹانے کی مذمت کی
مقامی ٹیکسی ڈرائیور رفیع احمد کے مطابق سیاحت میں کمی نے پہلگام کے تقریباً 1200 ٹیکسی ڈرائیورز کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر ڈرائیورز پڑھے لکھے نوجوان ہیں جنہوں نے بینک قرضوں پر گاڑیاں خریدی ہیں، مگر آمدنی نہ ہونے کے باعث وہ قرض کی ماہانہ اقساط ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ نتیجتاً کئی ڈرائیورز مقروض ہو چکے ہیں جبکہ کچھ کو اپنی گاڑیاں فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محدود تعداد میں آنے والے سیاح بھی پابندیوں کے باعث ٹیکسی سروسز کا استعمال نہیں کر رہے، جس سے صورتحال مزید ابتر ہو رہی ہے۔
سیاحت سے جڑے افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پہلگام کے بائیسرن، چندن واڑی اور دیگر اہم سیاحتی مقامات سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کیے جائیں، تاکہ اس شعبے سے وابستہ ہزاروں افراد کو دوبارہ روزگار کے مواقع میسر آ سکیں اور پہلگام کی سیاحت اپنی سابقہ رونق کی طرف لوٹ سکے۔
مزید پڑھیں:
پہلگام حملے میں کسی کشمیری کا ہاتھ نہیں تھا، رفیق احمد نایک
پہلگام حملہ: ایک سال بعد بھی سیاحت سنبھل نہ سکی
پہلگام حملہ اتحاد توڑنے کی سازش، کشمیریوں نے ہمیشہ دہشت گردی کو مسترد کیا، سنجے شرسات