ای ٹی وی بھارت کی خبر کا اثر، ترال میں مارکیٹ چیکنگ شروع
ماہ رمضان میں عام طور پر لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں،اسی لئے دوکانداروں نے قیمت میں اضافہ کردیاتھا، لیکن اب دوبارہ جئزہ لیا جارہا ہے
Published : February 20, 2026 at 9:04 AM IST
ترال (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال میں بازاروں کے اندر بڑھتی مہنگائی کو لیکر گزشتہ روز ای ٹی وی بھارت نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ ترال کے مختلف بازاروں میں اشیاء ضروریہ اور ساگ سبزی کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ جس کی وجہ سے عام صارفین کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔
خبر کے بعد انتظامیہ متحرک ہوگی اور میونسپل کمیٹی، محکمہ مال اور فوڈ ملازمین کی ایک مشترکہ ٹیم نے ترال کے بازاروں میں مارکیٹ چیکنگ شروع کی۔ اسی دوران غیر معیاری اشیاء کو ضائع کیا گیا۔
جبکہ قصابوں کے ساتھ ساتھ دیگر دکانوں پر بھی ریٹ لسٹ چیک کیے گیے اور خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف جرمانہ عائد کیا گیا۔
اس دوران عوام نے مارکیٹ چیکنگ کو دیر آئے درست آئے اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک میں چیکنگ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور گاؤں دیہات میں بھی چیکنگ ہونی چاہیے۔ کیونکہ بازار میں تو کبھی کبھار چیکنگ ہوتی ہے مگر دور دراز علاقوں میں چیکنگ کا نام ونشان نہیں ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک عہدیدار نے بتایا کہ جو بھی دکاندار مشتہر شدہ ریٹ لسٹ پر عمل نہیں کرے گا انکے خلاف ضابطے کے تحت کاروائی کی جاے گی۔