ای ٹی وی بھارت کی خبر کا اثر، کوکرناگ دندی پورہ میں ڈرینیج نظام کی تعمیر، عوام نے لی راحت کی سانس
ایک مرتبہ پھر ای ٹی وی بھارت کی خبر کا اثر ہوا ہے۔ کوکرناگ کے دندی پورہ علاقے کے ڈرینیج کے مسئلہ حل ہوگیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 6, 2026 at 10:59 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): ضلع اننت ناگ کے مشہور سیاحتی مقام کوکرناگ کے دندی پورہ علاقے کے رہائشیوں کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر سامنے آئی ہے، جہاں برسوں سے جاری ڈرینیج کے مسئلے کا بالآخر ازالہ کر لیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اُس وقت ممکن ہوئی جب ای ٹی وی بھارت نے مقامی عوام کی مشکلات کو اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔
دندی پورہ کے مکین گزشتہ کئی برسوں سے نکاسی آب کے ناقص نظام کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ بارشوں اور برفباری کے دوران پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا تھا، جس کے نتیجے میں نہ صرف لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی تھی بلکہ حادثات کا خطرہ بھی بڑھ جاتا تھا۔
ای ٹی وی بھارت نے خبر دکھا کر معاملے کو نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (NHIDCL) کے نوٹس میں لایا، جس پر متعلقہ حکام نے فوری ردعمل ظاہر کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی تھی کہ علاقے میں نکاسی آب کے لیے مناسب ڈرینیج نظام قائم کیا جائے گا۔ حکام نے اپنے وعدے کے مطابق رواں سال ایک منصوبے کے تحت ڈرین کی تعمیر مکمل کی، جس سے علاقے کے لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے۔
مقامی باشندوں نے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت اور متعلقہ ادارے کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے اور اب انہیں روزمرہ زندگی میں درپیش مشکلات سے نجات مل گئی ہے۔ لوگوں نے مزید بتایا کہ خاص طور پر سردیوں کے سخت ترین ایام یعنی "چلہ کلاں" کے دوران کوکرناگ-لارنو سڑک پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے پھسلن پیدا ہو جاتی تھی، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوتی تھی اور کئی بار حادثات بھی پیش آتے تھے۔ وہیں ڈرینیج نظام کی بہتری کے بعد یہ مسائل کافی حد تک حل ہو گئے ہیں۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں چلہ کلاں کے دوران درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے، جس کے باعث نہ صرف معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں بلکہ جھیلیں، ندی نالے اور پانی کی سپلائی لائنیں بھی جم جاتی ہیں۔ ایسے میں نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے سے عوام کو دوہری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر مستقبل میں بھی اسی طرح عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا تو خطے کی ترقی اور عوام کی فلاح کو یقینی بنایا جا سکے گا۔
