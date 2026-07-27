ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بادام کی کاشت اچھی ہونے کے باوجود کسان فصل پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے فکر مند
رواں سال بادام کی فصل بیس روز قبل تیار ہو چکی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے اس شعبے کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 27, 2026 at 7:30 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہزاروں کنال اراضی پر بادام کی کاشت کی جاتی ہے، جہاں اس صنعت سے وابستہ ہزاروں کسان، مزدور اور تاجر اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ رواں سال بادام کی فصل بیس روز قبل تیار ہو چکی ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں نے اس شعبے کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔
کسانوں کے مطابق رواں سال درجۂ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے باعث بادام کی فصل معمول سے تقریباً بیس دن پہلے تیار ہو گئی، جس کے نتیجے میں اترائی کا عمل بھی قبل از وقت شروع کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کی عکاسی کرتی ہے، جو خشک میوہ جات خصوصاً بادام کی پیداوار پر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔
وادیٔ کشمیر میں مختلف اقسام کے پھلوں کے علاوہ خشک میوہ جات کی پیداوار بھی بڑی مقدار میں کی جاتی ہے، جن میں بادام کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ضلع پلوامہ کے کریوا (کریوز) علاقے کو بادام کی کاشت کا اہم مرکز تصور کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں کنال اراضی پر بادام کے باغات موجود ہیں۔
عام طور پر بادام کے درختوں پر مارچ میں شگوفے کھلتے ہیں اور اگست تک فصل مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے، جس کے بعد اترائی کا عمل شروع کیا جاتا ہے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ بے وقت بارشوں اور بڑھتے ہوئے درجۂ حرارت نے نہ بادام کے درختوں کو متاثر کیا بلکہ بعض درختوں کے پتے بھی وقت سے پہلے جھڑ گئے، جس سے بادام کی فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ تاہم، ان کے مطابق رواں سال پیداوار گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کافی اچھی رہی جو ایک اچھی خبر ہیں۔
پلوامہ میں بادام کی فصل تقریباً چھ ماہ کی مسلسل محنت کے بعد تیار ہوتی ہے۔ ان دنوں کسان صبح سویرے اپنے باغات کا رخ کرتے ہیں اور ٹھنڈے اوقات میں اترائی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران باغ مالکان بڑی تعداد میں مزدور بھی رکھتے ہیں، جس سے مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر ہو جاتے ہیں۔
محکمۂ باغبانی کے ایک افسر شکیل الرحمان نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال پیدوار کافی اچھی ہوئی ہیں۔ کسانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب بادام کے لئے بھی نئی اقسام کے پودے تیار کئے جارہے ہیں جس سے پیدوار میں مزید اضافہ ہوگا۔
قابلِ ذکر ہے کہ ضلع پلوامہ میں بادام کی کاشت نہ صرف مقامی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا بھی بنیادی ذریعہ ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر اس شعبے کو محفوظ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اور جدید زرعی حکمتِ عملی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ یہ صنعت أنے والے وقت میں فروغ پا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: