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جموں و کشمیر میں موسم کا رخ تبدیل، فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ
آج اور کل جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
Published : June 11, 2026 at 3:06 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں کئی روز سے جاری شدید گرمی اور خشک موسم کے بعد آج سے موسم میں نمایاں تبدیلی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے آئندہ چند روز کے دوران بارش، گرج چمک، تیز ہواؤں اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی پیش گوئی کرتے ہوئے حساس علاقوں میں فلیش فلڈ (اچانک سیلاب) اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کے ساتھ گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بعض مقامات پر مختصر مگر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے، مٹی کے تودے گرنے اور اچانک سیلابی صورت حال پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطبق نے اس دوران ہواؤں کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے جب کہ بعض مقامات پر اس کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ چند علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں مقامی رہائشیوں، کسانوں اور مسافروں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔
پیش گوئی کے مطابق 13 جون سے 17 جون تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور مختلف مقامات پر ہلکی بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے مختصر سلسلے جاری رہ سکتے ہیں۔
ادھر بدھ کے روز جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے تقریباً چار ڈگری زیادہ تھا، جب کہ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔