ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل انکاؤنٹر پر سوالات: مقتول نوجوان پی ڈی پی کارکن تھا، لاش اہل خانہ کے حوالے کی جائے، التجا مفتی کا مطالبہ
التجا مفتی نے اس واقعہ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے تحقیقات کے حکم کا خیرمقدم کیا۔
Published : April 10, 2026 at 8:48 PM IST
جموں و کشمیر میں گاندربل انکاؤنٹر کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جہاں التجا مفتی نے سکیورٹی فورسز کے دعووں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ مارا جانے والا نوجوان مقامی رہائشی اور پی ڈی پی کا کارکن تھا، نہ کہ کوئی غیر ملکی جنگجو۔ التجا مفتی نے مقتول نوجوان راشد مغل کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ گاندربل کا رہائشی تھا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ تھا۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کس بنیاد پر اسے انکاؤنٹر کے بعد "غیر ملکی ملیٹنٹ" قرار دیا گیا۔ انہوں نے مقتول کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بھی دکھایا اور مطالبہ کیا کہ اگر اس واقعہ میں کوئی غلطی یا زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ راشد مغل کی لاش فوری طور پر اس کے اہل خانہ کے حوالے کی جائے تاکہ وہ مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔
التجا مفتی نے اس واقعے کی وقت مقررہ تحقیقات (ٹائم باؤنڈ انکوائری) کا مطالبہ کیا اور لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے تحقیقات کے حکم کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے اہل خانہ کو فراہم کی جانے والی مدد کو بھی سراہا۔
اس موقع پر ان کے ہمراہ گاندربل سے تعلق رکھنے والے پی ڈی پی کے کئی سینئر رہنما، بشیر احمد میر، سید جماعت علی شاہین اور قیصر سلطان بھی موجود تھے۔ اس واقعے نے وادی میں ایک بار پھر سکیورٹی آپریشنز اور شہری ہلاکتوں پر بحث کو تیز کر دیا ہے۔