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التجا مفتی کی قومی شاہراہ پر درماندہ ٹرک ڈرائیوروں سے ملاقات، سیب بردار گاڑیوں کی فوری نقل و حمل یقینی بنانے کا مطالبہ
التجامفتی نے کہاکہ اگر سیب بروقت منڈیوں تک نہ پہنچا تو اس سےنہ صرف باغبانوں کوبھاری مالی نقصان ہوگا،بلکہ وادی کی معیشت بھی شدید متاثرہوگی
Published : July 31, 2026 at 9:04 PM IST
اننت ناگ(فیاض احمد لولو): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) رہنما التجا مفتی نے ہفتہ کو قاضی گنڈ میں بازار نیشنل ہائی وے پر پھنسے ہوئے سیب بردار ٹرک ڈرائیوروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔
اس موقع پر التجا مفتی نے ڈرائیوروں اور فروٹ ٹریڈرز کو یقین دلایا کہ ان کے ٹرکوں میں لدا ہوا سیب ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا اور وہ اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھائیں گی۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری اقدامات کرتے ہوئے شاہراہ پر پھنسے سینکڑوں سیب بردار ٹرکوں کی محفوظ اور بروقت روانگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کشمیر کا سیب جلد از جلد بیرونِ ریاست منڈیوں تک پہنچ سکے۔
التجا مفتی نے کہا کہ اگر سیب بروقت منڈیوں تک نہ پہنچا تو اس سے نہ صرف باغبانوں کو بھاری مالی نقصان ہوگا ،بلکہ وادی کی معیشت بھی شدید متاثر ہوگی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بعض عناصر کشمیر کی فروٹ انڈسٹری کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ سیب کی تجارت، جو یہاں کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کمزور پڑ جائے اور صرف چند مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچے۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لاکھوں افراد کا روزگار سیب کی صنعت سے وابستہ ہے، اس لیے اس شعبے کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پی ڈی پی باغبانوں، ٹرانسپورٹروں اور فروٹ ٹریڈرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رکھے گی۔
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میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے التجا مفتی نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر ہائی وے پر پھنسے سیب بردار ٹرکوں کی روانگی کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے تو پی ڈی پی آئندہ دنوں میں احتجاجی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوگی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری مداخلت کرے تاکہ باغبانوں کی محنت اور وادی کی معیشت کو نقصان سے بچایا جا سکے۔