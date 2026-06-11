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کسانوں کے احتجاج میں التجا مفتی کی شرکت، کھیتوں میں دھان کی پنیری لگا کر اظہارِ یکجہتی
مظاہرین کا الزام ہے کہ لوگوں کو ان زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے جن پر وہ برسوں سے کاشتکار کر رہے ہیں۔
Published : June 11, 2026 at 5:41 PM IST
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): بجبہاڑہ کے تُلکھن علاقے میں مبینہ اراضی تنازع کے خلاف جاری کسانوں کے احتجاج میں آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی نے شرکت کی۔ اس موقعے پر انہوں نے احتجاجی کسانوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے کھیتوں میں ان کے ہمراہ دھان کی پنیری بھی لگائی۔
مقامی کسانوں کا الزام ہے کہ انہیں انتظامیہ کی جانب سے متعلقہ اراضی پر دھان کی کاشت سے روکا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ مذکورہ زمین سرکاری ملکیت ہے، جب کہ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے اس زمین پر کاشتکاری کرتے آرہے ہیں اور ان کا روزگار اسی سے وابستہ ہے۔
احتجاجی مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ ایک منظم پالیسی کے تحت لوگوں کو ان زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے جن پر وہ برسوں سے قابض ہیں اور کاشتکار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کارروائیاں مقامی آبادی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے مترادف ہیں اور ان کے روزگار کے بنیادی ذرائع کو متاثر کر رہی ہیں۔
اس موقعے پر التجا مفتی نے کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے انتظامیہ کی کارروائیوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف حکومت خطے کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہے، جب کہ دوسری جانب ان لوگوں سے زمینیں بھی چھینی جا رہی ہیں جو برسوں سے انہی زمینوں پر محنت کرکے اپنے خاندانوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔
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التجا مفتی نے کہا کہ مقامی لوگ کئی دہائیوں سے ان اراضی پر فصلیں اگاتے آرہے ہیں اور ان کا اس زمین سے گہرا معاشی اور جذباتی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ہاتھوں میں بندوقیں نہیں بلکہ دھان کی پنیری ہے، اس لیے انہیں ان کی پشتی وراثت اور ذریعہ معاش سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پی ڈی پی کسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ انتظامیہ بے قصور شہریوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے پولیس کا استعمال کر رہی ہے۔ ان کے مطابق علاقے کے تقریباً ایک درجن کسانوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جسے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر گرفتار افراد کو رہا نہ کیا گیا تو پارٹی پولیس تھانے کے باہر احتجاجی دھرنا دے گی۔
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