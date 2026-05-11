التجا مفتی کو گیلانی کا اردو ویڈیو شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا، ایکس نے بھارت میں التجا کا اکاؤنٹ بلاک کیا
Published : May 11, 2026 at 6:24 PM IST
سری نگر: سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے ہندوستان میں پی ڈی پی رہنما اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کا اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے۔
ان کا اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کئے جانے پر پی ڈی پی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ التجا مفتی ایک ممتاز رہنما ہیں جو جموں و کشمیر سے متعلق سنجیدہ اور اہم مسائل پر مسلسل بات کرتی رہتی ہیں، پارٹی نے کہا کہ التجا کا اکاؤنٹ بلاک کرنا اظہار رائے کی آزادی اور جمہوری آوازوں کو دبانے کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتی ہے۔ جمہوریت کو شفافیت اور جوابدہی کی ضرورت ہے۔
اپنے نوٹیفکیشن میں ایکس نے کہا کہ اکاؤنٹ کو قانونی مطالبہ کے جواب میں بلاک کیا گیا تھا۔ ایکس نے اس کے علاوہ نے مزید کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔
التجا مفتی اپنے اکاؤنٹ کی معطلی پر تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھیں، حالانکہ پی ڈی پی کے رہنماؤں اور اندرونی ذرائع کا خیال ہے کہ یہ کارروائی ان دنوں علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی کی اردو زبان میں ویڈیو شیئر کرنے کے بعد ہوئی تھی۔
جموں و کشمیر پولیس کے سائبر ونگ نے بھی التجا کے ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے بعد ایف آئی آر درج کی، حالانکہ ایف آئی آر کے حوالے سے جاری بیان میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔
Withholding the account of Ms. @IltijaMufti_ , a prominent JKPDP leader who consistently speaks on critical and important issues concerning Jammu & Kashmir, raises serious concerns about freedom of expression and suppression of democratic voices. Transparency and accountability… pic.twitter.com/tjI5ifwq7d— J&K PDP (@jkpdp) May 11, 2026
ایف آئی آر درج ہونے کے بعد التجا نے کہا کہ ہندوستان کی ایک ذمہ دار اور قانون کی پاسداری کرنے والی شہری کے طور پر، وہ پولیس کی تفتیش میں تعاون کریں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو ان لوگوں کو طلب کرنا بند کرنا چاہئے جنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے۔