ETV Bharat / jammu-and-kashmir

التجا مفتی کو گیلانی کا اردو ویڈیو شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا، ایکس نے بھارت میں التجا کا اکاؤنٹ بلاک کیا

اپنے نوٹیفکیشن میں ایکس نے کہا کہ اکاؤنٹ کو قانونی مطالبہ کے جواب میں بلاک کیا گیا تھا۔

حبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی
حبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی (File Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 11, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سری نگر: سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس نے ہندوستان میں پی ڈی پی رہنما اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کا اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے۔

ان کا اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کئے جانے پر پی ڈی پی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ التجا مفتی ایک ممتاز رہنما ہیں جو جموں و کشمیر سے متعلق سنجیدہ اور اہم مسائل پر مسلسل بات کرتی رہتی ہیں، پارٹی نے کہا کہ التجا کا اکاؤنٹ بلاک کرنا اظہار رائے کی آزادی اور جمہوری آوازوں کو دبانے کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتی ہے۔ جمہوریت کو شفافیت اور جوابدہی کی ضرورت ہے۔

التجا کا اکاؤنٹ بلاک
التجا کا اکاؤنٹ بلاک (Screengrab (X))

اپنے نوٹیفکیشن میں ایکس نے کہا کہ اکاؤنٹ کو قانونی مطالبہ کے جواب میں بلاک کیا گیا تھا۔ ایکس نے اس کے علاوہ نے مزید کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔

التجا مفتی اپنے اکاؤنٹ کی معطلی پر تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھیں، حالانکہ پی ڈی پی کے رہنماؤں اور اندرونی ذرائع کا خیال ہے کہ یہ کارروائی ان دنوں علیحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی کی اردو زبان میں ویڈیو شیئر کرنے کے بعد ہوئی تھی۔

جموں و کشمیر پولیس کے سائبر ونگ نے بھی التجا کے ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے بعد ایف آئی آر درج کی، حالانکہ ایف آئی آر کے حوالے سے جاری بیان میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔

ایف آئی آر درج ہونے کے بعد التجا نے کہا کہ ہندوستان کی ایک ذمہ دار اور قانون کی پاسداری کرنے والی شہری کے طور پر، وہ پولیس کی تفتیش میں تعاون کریں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کو ان لوگوں کو طلب کرنا بند کرنا چاہئے جنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے۔

TAGGED:

LATE GEELANI URDU VIDEO
PDP LEADER ILTIJA MUFTI
التجا مفتی
گیلانی کا اردو ویڈیو
X WITHHOLDS ILTIJA MUFTI ACCOUNT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.