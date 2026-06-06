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پی ڈی پی رہنما التجا مفتی نے طالب حسین کی گرفتاری پر اٹھائے سوالات، فوری رہائی کا مطالبہ
التجا مفتی کے مطابق طالب حسین کے خلاف چارج شیٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس پر 'مہلک میزائلوں' سے حملہ کیا۔
Published : June 6, 2026 at 10:20 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی نے قبائلی رہنما طالب حسین کی گرفتاری اور ان کے خلاف درج چارج شیٹ پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انہیں بے بنیاد اور مضحکہ خیز الزامات کے تحت جیل میں رکھا گیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں التجا مفتی نے کہا کہ گزشتہ ہفتے گرفتار کیے گئے طالب حسین کے خلاف چارج شیٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس پر 'مہلک میزائلوں' سے حملہ کیا۔ انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آخر یہ میزائل کون سے تھے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب کہ ان کے مطابق طالب حسین نے ایک پتھر تک نہیں پھینکا۔
PDPs Talib Hussain arrested last week has been accused in his chargesheet of attacking the police with ‘deadly missiles’. Pray tell what missiles were these? Talib didn’t fling a single stone.— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) June 6, 2026
All he did was articulate the injustice of families whose homes were demolished.… pic.twitter.com/DiqIlgoDgP
التجا مفتی کا کہنا تھا کہ طالب حسین نے صرف ان متاثرہ خاندانوں کی آواز بلند کی جن کے مکانات حالیہ کارروائی کے دوران منہدم کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صرف عوامی مسائل اور ناانصافیوں کو اجاگر کرنے پر کسی شخص کو جیل بھیجا جاتا ہے تو یہ جموں و کشمیر کے لیے تشویشناک صورت حال ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک شخص کو ایسے الزامات کی بنیاد پر، وہ بھی معزز ہائی کورٹ کے احاطے میں حراست میں لیا جائے۔ ان کے مطابق یہ معاملہ شہری آزادیوں اور جمہوری حقوق سے متعلق سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے۔
بتا دیں کہ بندھی رگوڑا واقعے کے سلسلے میں درج پولیس دستاویزات میں طالب حسین اور دیگر افراد پر غیر قانونی اجتماع، سرکاری فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے، پولیس پر پتھراؤ کرنے اور امن و قانون کی صورت حال خراب کرنے سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
پولیس کا الزام ہے کہ احتجاج کے دوران مشتعل ہجوم نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا جس کے نتیجے میں کئی افسران زخمی ہوئے۔
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