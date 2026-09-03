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جی ایم سی اننت ناگ میں ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس انٹرنز کے احتجاج میں التجا مفتی شامل ہوئیں ،حمایت کا کیا اعلان
جی ایم سی اننت ناگ میں احتجاجی انٹرنز سے خطاب کرتے ہوئے التجا مفتی نے ان کے مطالبے کو جائز قرار دیا۔
Published : September 3, 2026 at 8:49 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کی جانب سے ماہانہ وظیفے میں اضافے کے مطالبے کو لے کر جاری احتجاج جمعرات کو بھی جاری رہا۔ احتجاج میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے شرکت کرتے ہوئے انٹرنز کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا اور نیشنل کانفرنس کی زیرِ قیادت حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
احتجاج کرنے والے انٹرنز کے مطابق انہیں اس وقت 12,300 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، جسے بڑھا کر 30 ہزار روپے ماہانہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جموں و کشمیر کے سرکاری میڈیکل کالجوں اور ہسپتالوں میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز نے 31 اگست سے اپنے مطالبات کے حق میں غیر معینہ مدت کا احتجاج شروع کر رکھا ہے۔
انٹرنز کا کہنا ہے کہ موجودہ وظیفہ گزشتہ کئی برسوں سے نظرثانی کا منتظر ہے، جبکہ اس دوران مہنگائی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق وہ انٹرن شپ کے دوران ایمرجنسی خدمات، او پی ڈی، وارڈ ڈیوٹی، نائٹ شفٹ اور دیگر طبی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جبکہ بعض اوقات انہیں طویل اوقات تک مسلسل ڈیوٹی بھی انجام دینا پڑتی ہے۔
احتجاجی انٹرنز کا کہنا ہے کہ ان کی ذمہ داریوں اور کام کے بوجھ کے مقابلے میں موجودہ وظیفہ انتہائی کم ہے اور اسے موجودہ معاشی حالات کے مطابق فوری طور پر بڑھانے کی ضرورت ہے۔
التجا مفتی نے انٹرنز کے مطالبات کی حمایت کی، جی ایم سی اننت ناگ میں احتجاجی انٹرنز سے خطاب کرتے ہوئے التجا مفتی نے ان کے مطالبے کو جائز قرار دیا اور حکومت سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کی۔
انہوں نے حکام پر زور دیا کہ احتجاج کرنے والے طبی انٹرنز کے ساتھ بامعنی بات چیت شروع کی جائے اور محض یقین دہانیوں کے بجائے ان کے مطالبے کا ٹھوس حل نکالا جائے۔ التجا مفتی نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے انٹرنز کے مطالبات پر توجہ نہیں دی اور وہ بھوک ہڑتال شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ خود اور پوری پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔
نیشنل کانفرنس کی حکومت پر شدید تنقید احتجاج کے دوران التجا مفتی نے نیشنل کانفرنس کی زیرِ قیادت حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت عوام، بالخصوص طبی انٹرنز کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنی ’’لکشری زندگی‘‘ میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس اپنے ایم ایل ایز کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے پیسہ موجود ہے، لیکن طبی انٹرنز کے وظیفے میں اضافہ کرنے کے لیے وسائل کی کمی کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔
التجا مفتی نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو نوجوان ہسپتالوں میں مریضوں کی خدمت اور مختلف طبی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان کے جائز مطالبے کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ احتجاجی انٹرنز کے مطابق ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے وظیفے میں اضافے کے معاملے پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، جس نے مبینہ طور پر وظیفے میں اضافے کی سفارش کی، تاہم اس سفارش کو تاحال باقاعدہ سرکاری حکم نامے کی شکل نہیں دی گئی۔
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ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کا کہنا ہے کہ انہیں محض زبانی یقین دہانیوں کے بجائے حکومت کی جانب سے تحریری اور باضابطہ حکم نامہ درکار ہے۔ انٹرنز نے واضح کیا ہے کہ جب تک وظیفے میں اضافے کے حوالے سے باضابطہ فیصلہ جاری نہیں کیا جاتا، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ التجا مفتی کی احتجاج میں شرکت کے بعد انٹرنز کے مطالبے کو سیاسی حمایت بھی حاصل ہوگئی ہے۔ احتجاجی انٹرنز حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاملے کو مزید طول دینے کے بجائے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ان کے وظیفے میں اضافے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کیا جائے۔