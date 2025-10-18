ETV Bharat / jammu-and-kashmir

دریائے جہلم میں غیر قانونی ریت نکالنے کا سلسلہ جاری، واٹر سپلائی اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کو خطرہ لاحق

پلوامہ میں دریائے جہلم سے غیر قانونی طور پر مزدوروں کے ذریعے ریت نکالی جارہی ہے،جس سے ماحولیات کا خطرہ لاحق ہے

دریائے جہلم میں غیر قانونی ریت نکالنے کا سلسلہ جاری، واٹر سپلائی اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کو خطرہ لاحق
دریائے جہلم میں غیر قانونی ریت نکالنے کا سلسلہ جاری، واٹر سپلائی اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کو خطرہ لاحق (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 18, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں دریائے جہلم اور دیگر ندی نالوں سے غیر قانونی طور پر ریت نکالنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس سے نہ صرف ماحولیاتی توازن بگڑنے کا اندیشہ ہے بلکہ علاقے میں واٹر سپلائی اسکیموں اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔

دریائے جہلم میں غیر قانونی ریت نکالنے کا سلسلہ جاری، واٹر سپلائی اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کو خطرہ لاحق (ETV BHARAT)

اطلاعات کے مطابق اگرچہ محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ کے ساتھ محکمہ فلڈ کنٹرول نے بھی غیر قانونی کانکنی کی روک تھام کے لیے مہم تیز کر رکھی ہے، تاہم اس کے باوجود ضلع کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کانکنی جاری ہے۔ دن کے اجالے میں دریائے جہلم کے کناروں پر بھاری مشینری کے ذریعے ریت نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ندی نالوں میں رات کے دوران یہ کام خفیہ طور پر انجام دیا جاتا ہے۔

مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب غیر مقامی مزدوروں کو بھی ریت نکالنے کے کام پر لگایا جارہا ہے، جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ غیر قانونی کانکنی کے پیچھے ایک منظم گروہ سرگرم ہے۔

زرعی ماہرین اور مقامی کسانوں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانکنی سے زیرِ زمین پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، جس کا براہِ راست اثر کھیتی باڑی پر پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی کئی علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیمیں اور لفٹ اریگیشن اسکیمیں بھی خطرے کی زد میں آگئی ہیں۔

محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ محکمے کے محدود وسائل اور عملے کی کمی کے باعث وہ غیر قانونی کانکنی پر مکمل قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو پارہے ہیں، تاہم کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

ادھر ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ عمل فوری طور پر نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں دریائے جہلم کے کناروں پر کٹاؤ میں اضافہ ہوسکتا ہے، جس سے نہ صرف زمینیں متاثر ہوں گی بلکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لے کر مؤثر کارروائی عمل میں لائے تاکہ ماحولیاتی نظام، پانی کے ذرائع اور زراعت کو لاحق خطرات کو کم کیا جا سکے۔

TAGGED:

غیر قانونی ریت نکالنے کا عمل
SAND EXTRACTION CONTINUE
SAND EXTRACTION FROM JHELUM RIVER
ILLEGAL SAND EXTRACTION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.