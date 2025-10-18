ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دریائے جہلم میں غیر قانونی ریت نکالنے کا سلسلہ جاری، واٹر سپلائی اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کو خطرہ لاحق
پلوامہ میں دریائے جہلم سے غیر قانونی طور پر مزدوروں کے ذریعے ریت نکالی جارہی ہے،جس سے ماحولیات کا خطرہ لاحق ہے
Published : October 18, 2025 at 5:10 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں دریائے جہلم اور دیگر ندی نالوں سے غیر قانونی طور پر ریت نکالنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جس سے نہ صرف ماحولیاتی توازن بگڑنے کا اندیشہ ہے بلکہ علاقے میں واٹر سپلائی اسکیموں اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق اگرچہ محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ کے ساتھ محکمہ فلڈ کنٹرول نے بھی غیر قانونی کانکنی کی روک تھام کے لیے مہم تیز کر رکھی ہے، تاہم اس کے باوجود ضلع کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کانکنی جاری ہے۔ دن کے اجالے میں دریائے جہلم کے کناروں پر بھاری مشینری کے ذریعے ریت نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ندی نالوں میں رات کے دوران یہ کام خفیہ طور پر انجام دیا جاتا ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب غیر مقامی مزدوروں کو بھی ریت نکالنے کے کام پر لگایا جارہا ہے، جس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ غیر قانونی کانکنی کے پیچھے ایک منظم گروہ سرگرم ہے۔
زرعی ماہرین اور مقامی کسانوں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانکنی سے زیرِ زمین پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، جس کا براہِ راست اثر کھیتی باڑی پر پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی کئی علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیمیں اور لفٹ اریگیشن اسکیمیں بھی خطرے کی زد میں آگئی ہیں۔
محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ محکمے کے محدود وسائل اور عملے کی کمی کے باعث وہ غیر قانونی کانکنی پر مکمل قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو پارہے ہیں، تاہم کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
ادھر ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ عمل فوری طور پر نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں دریائے جہلم کے کناروں پر کٹاؤ میں اضافہ ہوسکتا ہے، جس سے نہ صرف زمینیں متاثر ہوں گی بلکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لے کر مؤثر کارروائی عمل میں لائے تاکہ ماحولیاتی نظام، پانی کے ذرائع اور زراعت کو لاحق خطرات کو کم کیا جا سکے۔