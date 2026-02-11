ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن ہسپتال روڈ پر غیر قانونی پارکنگ اور آوارہ جانوروں کا راج، مریض اذیت میں
غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات سے رامبن ضلع ہسپتال روڈ پر اکثر ٹریفک جام لگا رہتا ہے۔
Published : February 11, 2026 at 12:48 PM IST
رام بن (نواز رونیال) : صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رام بن میں ضلع ہسپتال کے باہر غیر قانونی طور پارک کی گئی گاڑیوں اور خونچہ فروشوں کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ساتھ تجاوزات نے ٹریفک نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ ضلع کے معروف ٹی چوک سے ڈسٹرکٹ ہسپتال تک جانے والا مرکزی راستہ اکثر و بیشتر جام رہتا ہے جس کے باعث اسپتال آنے والے مریضوں اور تیمارداروں کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کو بروقت ہسپتال پہنچنے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق صورتحال اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ ہنگامی حالات میں مریضوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ’’اس اہم سڑک کے دونوں جانب پارک کی گئی گاڑیاں اور غیر قانونی ریڑھیاں آمد و رفت میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔‘‘
ایک تیمادار نے شکایت کی کہ نجی گاڑیوں کے علاوہ آوارہ مویشی اور کتے بھی سڑکوں حتی کہ ہسپتال احاطے میں گھومتے رہتے ہیں، جس سے مریض، تیمادار اور عملہ خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے۔ شہریوں نے میونسپل کونسل سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ فوری اقدامات اٹھائے تاکہ مریضوں اور تیمارداروں کی مشکلات میں کچھ حد تک کمی واقع ہو سکے۔
مقامی کانگریس لیڈر فیروز احمد خان نے ضلع انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا: ’’انتظامیہ فوری نوٹس لے اور تجاوزات ہٹائے اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف سخت کارروائی انجام دیں۔‘‘ انہوں نے خبردار کیا کہ ’’اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔‘‘
