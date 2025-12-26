ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹھوعہ میں ریت، بجری کی غیر قانونی کان کنی عروج پر
ضلع کٹھوعہ میں روی دریا کی حدود پر تنازع کا فائدہ اٹھا کر کان کنی مافیا وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 26, 2025 at 7:08 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کا کٹھوعہ ضلع گزشتہ چند برسوں کے دوران یونین ٹیریٹری میں کان کنی کا ایک بڑا مرکز بن چکا ہے، جہاں قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح کی کان کنی میں واضح اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق دریائے روی اور خشک ہو چکے بلاور نالوں کے آس پاس کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں ریت، باجری اور پتھر نکالنے کا کام بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ ’’مقامی باشندوں کے علاوہ غیر مقامی اور ’بڑے کھلاڑی‘ بھی اب اس شعبے میں سرگرم ہو چکے ہیں۔‘‘
کٹھوعہ انتظامیہ کے ایک افسر نے بتایا کہ دریائے روی کے حدود کے معاملے پر جموں و کشمیر اور پنجاب کے ضلع پٹھانکوٹ کے درمیان اکثر اختلافات سامنے آتے رہے ہیں۔ افسر کے مطابق ’’بعض مقامات پر حکومت پنجاب دریا کو اپنی حدود میں شامل کرتا ہے جبکہ جموں و کشمیر حکومت اس پر اپنا اعتراض ظاہر کرتی ہے اور کچھ جگہوں پر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔‘‘ افسر نے کہا کہ ’’کان کنی مافیا اسی اختلاف کا فائدہ اٹھا کر اور بغیر اجازت نامے کے کان کنی کرتا ہے کارروائی سے بھی بچ جاتا ہے۔‘‘
ڈسٹرکٹ مائننگ آفیسر (DMO) وریندر سنگھ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’حال ہی میں کٹھوعہ اور پٹھانکوٹ انتظامیہ کے درمیان ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پنجاب کے ایک مجسٹریٹ نے ہماری حدود میں ہونے والے کام پر اعتراض ظاہر کیا۔ اب ہم بات چیت کر رہے ہیں اور کٹھوعہ کے ڈپٹی کمشنر نے حدود واضح کرنے کے لیے مشترکہ سروے کی درخواست کی ہے۔‘‘
ذرائع کے مطابق غیر قانونی کان کنی کرنے والوں نے ایشی مشینیں نصب کی ہوئی ہیں جو پانی کے دباؤ سے ریت کو پتھر کو الگ کرکے ریت کٹھوعہ اور پنجاب میں غیر قانونی طور پر فروخت کرتے ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع میں 75 رجسٹرڈ اسٹون کرشر (پتھر پیسنے کی فیکٹریاں) مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر کے پاس خام مال نکال کیلئے اپنی مائننگ لیز (اجازت نامہ) نہیں ہے۔
ذرائع کے حوالہ سے معلوم ہوا ہے کہ کریشر مالکان خام مال دو طریقوں سے حاصل کرتے ہیں؛ حکومت کے نوٹیفائیڈ (طے شدہ) کان کنی والے علاقوں سے، تاہم لیز ہولڈرز کا حکومت کو رائلٹی دینے کی وجہ سے یہاں قیمت زیادہ ہوتی ہے تاہم یہ قانونی راستہ ہے جبکہ غیر قانونی ذرائع سے بھی خام مال حاصل کیا جا سکتا ہے اور ایسے ذرائع سے مال سستا بھی ملتا ہے، اور یہی سستی سپلائی غیر قانونی کان کنی کو بڑھا رہی ہے۔
ادھر، کٹھوعہ ضلع پنجاب اور ہماچل پردیش کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی کان کنی کمپنیوں کی خاص توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ’’پنجاب میں کان کنی پر پابندی کے ایام میں وہاں استعمال ہونے والی زیادہ تر ریت اور باجری وغیرہ کٹھوعہ سے ہی سپلائی ہوتی تھی۔
اس سوال کے جواب میں وریندر سنگھ نے کہا: ’’اب پنجاب جانے والی ریت اور بجری صرف قانونی اور فارم اے کی اجازت کے ساتھ ہی سپلائی کی جاتی ہے۔ خلاف ورزی تین بار ثابت ہونے پر گاڑی ضبط کرنے کے علاوہ قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔‘‘
ماحولیاتی کارکن امریش جسروٹیا نے اس صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: