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پولیہ ویری ناگ میں سرکاری اراضی سے غیر قانونی قبضہ ہٹا دیا گیا، ایکو پارک کی تعمیر کے لیے مختص
مذکورہ اراضی سرکاری زمین ہے، جسے ایکو پارک کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جانا ہے، تاہم اس پرغیر قانونی طور پرقبضہ کیا گیا تھا
Published : October 21, 2026 at 1:30 PM IST
اننت ناگ (روف وانی): جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مشہور سیاحتی علاقے ویری ناگ کے پولیہ میں آج انتظامیہ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی کو ناجائز قبضہ کاروں سے آزاد کرا لیا۔ یہ کارروائی محکمہ مال (ریونیو) کی جانب سے تحصیلدار شاہ آباد بالا (ویری ناگ) کی براہِ راست قیادت میں عمل میں لائی گئی، جس میں جموں و کشمیر پولیس اور مقامی میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، پولیہ علاقے میں واقع اس قیمتی سرکاری زمین پر کچھ بااثر افراد نے طویل عرصے سے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا تھا اور وہاں عارضی ڈھانچے کھڑے کر دیے تھے۔ چونکہ انتظامیہ نے اس مخصوص اراضی کو خطے میں ایک جدید ایکو پارک کی تعمیر کے لیے مختص کر رکھا ہے، اس لیے اس اہم منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا۔ کارروائی کے دوران بلڈوزر اور دیگر مشینری کی مدد سے غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کر کے زمین کا مکمل کنٹرول دوبارہ سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔
مقامی انتظامیہ اور عوامی حلقوں کی جانب سے پولیہ میں ایکو پارک کی تعمیر کو ویری ناگ اور اس کے گردونواح میں سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک سنگِ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف بیرونی سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ، یہ پارک مقامی آبادی کے لیے سیر و تفریح کا ایک بہترین اور خوبصورت ذریعہ ثابت ہوگا۔
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تحصیلدار شاہ آباد بالا نے اس موقع پر دوٹوک الفاظ میں وارننگ دی کہ سرکاری اراضی پر کسی بھی قسم کی تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور پبلک پراپرٹی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف آئندہ بھی سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔