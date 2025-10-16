ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام میں بے لگام تعمیرات سے ماحولیات کو سنگین خطرہ، اتھارٹی کی کارروائی شروع
بے لگام تعمیرات سے جموں و کشمیرکی قدرتی خوبصورتی پہاڑوں، ندی نالوں اور سبز وادیوں کو خطرہ لاحق ہے۔
Published : October 16, 2025 at 11:14 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): وادی کشمیر کا خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقام پہلگام، نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ تاریخی، ثقافتی اور ماحولیاتی اہمیت کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ پہاڑوں، ندی نالوں اور سبز وادیوں سے سجا ہوا یہ مقام ایک عرصے سے غیر قانونی تعمیرات کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جس سے نہ صرف اس کی فطری خوبصورتی کو نقصان پہنچا ہے بلکہ ماحولیاتی توازن بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔
غیر قانونی تعمیرات ایک بڑھتا ہوا خطرہ:
گزشتہ چند برسوں سے پہلگام میں ہوٹلوں، ریزورٹس اور کمرشل عمارات کی غیر قانونی تعمیرات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تعمیرات اکثر بغیر کسی منظوری یا ماحولیاتی جائزے کے کی جاتی رہی ہیں، جو کہ پہاڑی سیاحتی مقام کے ایکو سسٹم کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ماہرین ماحولیات نے بارہا خبردار کیا ہے کہ اس قسم کی سرگرمیاں ماحولیات کے لئے سنگین خطرہ ہے ۔
ماہر ماحولیات راؤ فرمان علی کا کہنا ہے کہ پہلگام جیسے علاقے فطری خوبصورتی، جنگلات، ندیوں اور جنگلی حیات کے مسکن ہوتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی (فُٹ فال) اور تعمیرات ماحولیاتی نظام کو بگاڑ سکتی ہیں، ماحولیات کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تعمیر قانونی ہے یا غیر قانونی اگر وہ قدرتی ایکو سسٹم کو بگاڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب تباہی ہی ہے۔انہوں نے کہا کہ اگرچہ ترقی ضروری ہے، مگر ایسی ترقی جو ماحول کو تباہ کر دے، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کا فائدہ عام لوگوں کے بجائے کارپوریٹ اداروں کو ہوتا ہے اور قدرتی خوبصورتی تباہ ہو جاتی ہے
سماجی اور سیاسی ردعمل:
سیاسی اور سماجی حلقوں نے پہلگام کی حالتِ زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ متعدد مقامی رہنماؤں اور ماحولیاتی کارکنان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے وقت میں پہلگام صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔
سینئر سیاسی رہنما سابق ایم ایل اے پہلگام محمد رفیع میر کا کہنا ہے کہ ایل جی حکومت کے دوران پہلگام میں غیر قانونی تعمیرات کا رجحان بڑھ گیا ہے ،ایک طرف ایل جی حکومت سیاحتی مقامات کے تحفظ اور ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانے کے دعوے کر رہی،تو دوسری جانب ماحولیات کے تحفظ کے بجائے بے تحاشا تعمیرات نے پہلگام کے پورے ماحولیات نظام کو درہم برہم کر دیا ہے، انہوں نے امید جتائی کہ موجودہ سرکار اس معاملہ پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور پہلگام کے ایکو سسٹم کو مزید بگاڑنے سے بچانے کے لئے سنجیدہ اقدامات اٹھائے گی۔
پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی(پی ڈی اے) کے چیف ایگزیکٹیو افسر(سی ای او) میر نصرالہلال نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کو نوٹس کیا جا رہا ہے ،اس سلسلہ میں محکمہ کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم تیز کر دی گئی ہے ،انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں ایک درجن کے قریب غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کی گئی ، کاروائی کے دوران 6 غیر قانونی ہوٹلز یا تجاوزات کو سیل کر دیا گیا جبکہ 5 تجاوزات کو منہدم کر دیا گیا ،میر نے کہا کہ محکمہ جانچ پڑتال میں جُٹی ہوئی ہے جو بھی تعمیرات غیر قانونی پائی جائے گی اس کے خلاف قانون کے تحت کاروائی ہوگی ۔