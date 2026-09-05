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خانہ بدوشوں کے مبینہ غیر قانونی ڈیرے اور بجلی کا غیر مجاز استعمال؛ متعلقہ محکموں کی کارروائی کی یقین دہانی
پلوامہ میں خانہ بدوشوں کے مبینہ غیر قانونی ڈیروں اور بجلی چوری پر مقامی آبادی نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔
Published : September 5, 2026 at 3:44 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں، بالخصوص ضلع پلوامہ میں خانہ بدوش خاندانوں کی جانب سے مبینہ طور پر سرکاری یا غیر مجاز اراضی پر عارضی ٹینٹ اور ڈیرے قائم کرنے کے معاملے نے مقامی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ موسمِ گرما/موسمی نقل مکانی کے دوران خانہ بدوش خاندان مختلف علاقوں میں اپنے عارضی ڈیرے قائم کرتے ہیں، تاہم بعض مقامات پر یہ قیام متعلقہ اراضی کے قواعد و ضوابط اور پیشگی اجازت کے بغیر کیا جاتا ہے۔ مقامی آبادی نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری اراضی کے تحفظ، تجاوزات کے سدِباب اور عارضی ڈھانچوں کے قیام سے متعلق قوانین پر یکساں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔
دوسری جانب، بعض مقامات پر خانہ بدوش خاندانوں کی جانب سے باقاعدہ اجازت یا قانونی کنکشن کے بغیر بجلی استعمال کیے جانے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق، ان ٹینٹس تک بجلی پہنچانے کے لیے مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر ہوتا ہے اور حادثات کا خطرہ رہتا ہے، بلکہ قانونی طور پر بل ادا کرنے والے صارفین میں بھی مایوسی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ، محکمہ مال، محکمہ بجلی اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ ایسے معاملات کی موقع پر تفتیش کی جائے؛ یہ معلوم کیا جائے کہ کن مقامات پر عارضی ڈیرے قائم ہیں، ان کے لیے قانونی اجازت موجود ہے یا نہیں، اور بجلی کے استعمال کے لیے باقاعدہ میٹر یا کنکشن حاصل کیا گیا ہے یا نہیں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص یا خاندان کو قانونی ضوابط کے تحت زمین یا بجلی کے استعمال کی اجازت حاصل ہے، تو اس بارے میں بھی صورتحال واضح کی جانی چاہیے؛ تاہم، غیر قانونی تجاوزات یا بجلی کے غیر مجاز استعمال کی صورت میں قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔
اس معاملے پر متعلقہ محکموں نے عوامی شکایات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکام کے مطابق، اراضی کے استعمال اور بجلی کے کنکشنز سے متعلق معاملات کی جانچ سرکاری ریکارڈ اور قوانین کی بنیاد پر کی جائے گی، اور اگر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی پائے گئی تو ضابطے کے مطابق ضروری کارروائی ہوگی۔
مقامی آبادی نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ ادارے اس معاملے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر حقائق سامنے لائیں گے، تاکہ ایک طرف سرکاری اراضی اور بجلی کے نظام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور دوسری جانب کسی بھی طبقے کے ساتھ بلاجواز امتیاز کے بغیر قانون کی یکساں عملداری قائم رہے۔
شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مستقبل میں ایسے مسائل کے سدِباب کے لیے متاثرہ علاقوں میں نگرانی کا مؤثر نظام قائم کیا جائے، تاکہ غیر مجاز زمین کے استعمال اور بجلی کی چوری جیسے معاملات کو بروقت روکا جا سکے۔
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