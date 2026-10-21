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’چہرہ جلایا گیا، ٹیٹو سے ہوئی شناخت‘: 22 روز بعد امرتسر میں اعجاز کی لاش ملنے کے بعد کوکرناگ میں غم کی لہر
متوفی اعجاز احمد ڈار کے والد عبدالمجید ڈار کے مطابق، انہیں تقریباً 22 روز تک اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں ملی۔
Published : October 21, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 3:27 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے کے ہلپورہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ اعجاز احمد ڈار کی پُراسرار موت نے کئی سنگین سوالات کھڑے کردیے ہیں۔ اہلِ خانہ نے قتل کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کی شناخت چھپانے کی کوشش کی گئی، تاہم ان الزامات کی آزادانہ تصدیق اور موت کی اصل وجہ کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ خاند کی جانب سے الزامات عائد کئے گئے کہ ’چہرے کو مبینہ طور پر جلایا گیا تاکہ لاش کی شناخت نہ ہوسکے۔ جسم پر چوٹوں کے متعدد نشانات بھی تھے اور لاش کی کلائی میں اسٹیل کا ایسا کڑا تھا جو اعجاز نے کبھی نہیں پہنتا تھا‘۔ تقریباً 22 روز تک لاپتہ رہنے کے بعد پنجاب کے شہر امرتسر کے سول اسپتال میں لاش کی شناخت بازو پر موجود "ٹیٹو" سے کی گئی۔
بازو پر بچپن کا ٹیٹو بنا شناخت کا ذریعہ:
متوفی اعجاز احمد ڈار کے والد عبدالمجید ڈار کے مطابق، انہیں تقریباً 22 روز تک اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ مسلسل اس کی تلاش میں سرگرداں رہے اور متعلقہ پولیس حکام سے مدد کی اپیل کرتے رہے۔ بالآخر امرتسر میں تعینات ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر (اے ایس آئی ) نے انہیں فون کرکے سول اسپتال پہنچنے اور وہاں موجود ایک لاش کی شناخت کرنے کو کہا۔ والد کے مطابق، جب وہ اسپتال پہنچے تو لاش انتہائی خراب حالت میں تھی جس کی شناخت کرنا مشکل تھا ۔ ایسے میں بازو پر بچپن سے موجود ٹیٹو ان کے لیے اپنے بیٹے کو پہچاننے کا ذریعہ بنا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لاش پر جسم کے مختلف حصوں میں چوٹوں کے متعدد نشانات موجود تھے۔ ان کے بقول، اعجاز کی کلائی پر اسٹیل کا ایک کڑا بھی تھا، جسے وہ کبھی نہیں پہنتا تھا۔ اس غیر متوقع صورتحال نے خاندان کے خدشات میں مزید اضافہ کردیا۔
اہلِ خانہ کا الزام ہے کہ اعجاز کا چہرہ بھی جلایا گیا تھا تاکہ اس کی شناخت نہ ہوسکے۔چہرہ مسخ کرکے بازو میں کڑا پہنا کر لاش کو ایک سنسان جگہ پر پھینک دیا گیا تھا تاکہ عدم شناخت غیر مسلم کی لاوارث لاش سمجھ کر اس کا کریا کرم کیا جائے گا ،ان کو شبہ ہے کہ نوجوان کے ساتھ تشدد کیا گیا اور بعد ازاں اس کی شناخت چھپانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم تشدد کی نوعیت، چہرہ جلانے کے دعوے اور موت کے حالات کی تصدیق طبی و فارنسک رپورٹ اور پولیس تحقیقات سے ہی ہوسکتی ہے۔
مزدوری کے لیے گھر سے نکلا، پھر اچانک رابطہ منقطع ہوگیا:
اعجاز کے والد عبدالمجید ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کا بیٹا ستمبر کے آخری ہفتے میں مزدوری کے سلسلے میں سری نگر گیا تھا۔ وہ ہر شام گھر والوں کو فون کرکے اپنی خیریت سے آگاہ کرتا تھا۔ والد کے مطابق، اسی دوران ان کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے ٹرک ڈرائیور جاوید احمد اور اس کے بیٹے سمیر احمد نے اعجاز سے رابطہ کیا اور اسے شوپیان آکر سیبوں سے لدے ٹرک میں مال لوڈ کرنے میں مدد دینے کے لیے کہا۔ ان کے بقول، اعجاز نے ابتدا میں انکار کیا، تاہم مسلسل اصرار کے بعد وہ شوپیان جانے پر آمادہ ہوگیا۔ عبدالمجید ڈار کا الزام ہے کہ شوپیان میں ٹرک میں سیب لوڈ کرنے کے بعد ڈرائیور جاوید احمد اور اس کا بیٹا سمیر ، اعجاز کو اپنے ساتھ بیرونِ ریاست لے گئے۔ والد کے مطابق، ابتدائی چند روز تک بیٹا گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہا، لیکن اس کے بعد اس کا فون بند ہوگیا اور خاندان کو اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔
ڈرائیور اور اس کا بیٹا واپس آگئے، اعجاز کہاں گیا؟
اعجاز کے اہلِ خانہ کے مطابق، ان کی تشویش اس وقت مزید بڑھ گئی جب ڈرائیور جاوید احمد اور اس کا بیٹا گاؤں واپس آگئے، لیکن اعجاز ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے دونوں سے اعجاز کے بارے میں پوچھا تو انہیں مبینہ طور پر تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ والد کے مطابق، انہیں یقین دلایا گیا کہ اعجاز جلد واپس آجائے گا، لیکن کئی روز گزرنے کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بیٹے کی مسلسل گمشدگی کے بعد اہلِ خانہ نے 26 ستمبر کو کوکرناگ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ عبدالمجید ڈار کے مطابق، پولیس نے افراد خانہ ، مذکورہ ڈرائیور اور اس کے بیٹے کو طلب کیا اور بعد ازاں انہیں لاپتہ نوجوان کی تلاش کے سلسلے میں پنجاب روانہ کیا گیا۔
والد کا الزام: پنجاب میں پولیس سے بار بار مدد مانگی، لیکن شنوائی نہیں ہوئی
عبدالمجید ڈار نے الزام لگایا کہ پنجاب پہنچنے کے بعد انہیں مقامی پولیس کی جانب سے خاص تعاون نہیں ملا۔ ان کے مطابق، وہ روزانہ پولیس اسٹیشن جاکر اپنے بیٹے کی تلاش میں مدد کی درخواست کرتے رہے، لیکن ان کی اپیلوں پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ والد کا کہنا ہے کہ تقریباً 22 روز بعد پولیس اہلکار کی جانب سے فون آنے پر انہیں امرتسر سول اسپتال پہنچنے کی ہدایت دی گئی، جہاں انہیں اپنے بیٹے کی لاش ملی۔ اس انکشاف نے خاندان کی امیدوں کو شدید صدمے میں بدل دیا۔
چھ بہنوں کا اکلوتا بھائی، دو کمسن بچوں کا والد
اعجاز احمد ڈار کی موت نے ایک غریب خاندان کو شدید بحران سے دوچار کردیا ہے۔ وہ چھ بہنوں کا اکلوتا بھائی اور اپنے گھرانے کا واحد کفیل تھا۔ اس کی شادی تقریباً چھ سال قبل ہوئی تھی اور وہ اپنے پیچھے اہلیہ اور دو کمسن بچوں کو چھوڑ گیا ہے۔ اس کے والد عبدالمجید ڈار ایک مزدور ہیں ، جبکہ والدہ گھریلو خاتون ہیں۔ اہلِ خانہ کے لیے یہ سانحہ صرف ایک عزیز کی جدائی نہیں بلکہ ان کے مستقبل، معاش اور بچوں کی پرورش سے جڑے کئی سوالات بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے۔
اعلیٰ حکام سے مطالبہ: موت کے حقائق سامنے لائے جائیں
اعجاز کی لاش آبائی گاؤں پہنچنے کے بعد لواحقین نے جموں و کشمیر انتظامیہ اور اعلیٰ پولیس حکام سے معاملے کی فوری، شفاف اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعجاز کے لاپتہ ہونے سے لے کر امرتسر میں لاش ملنے تک کے تمام واقعات کی کڑیوں کو جوڑا جائے اور اس دوران اس کے ساتھ سفر کرنے والے افراد سمیت تمام متعلقہ لوگوں سے پوچھ تاچھ کی جائے۔
اہلِ خانہ نے لاش کے پوسٹ مارٹم، طبی معائنے اور فارنسک شواہد کی بنیاد پر موت کی اصل وجہ معلوم کرنے، شناخت چھپانے کے مبینہ پہلو کی تحقیقات کرنے اور اگر کسی کی مجرمانہ شمولیت ثابت ہو تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔
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جموں و کشمیر پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ اعجاز احمد ڈار کی پُراسرار موت کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس سلسلے میں متعدد مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس واقعے کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے اور ہر ممکن زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ افسر کے مطابق، پولیس حقائق سامنے لانے اور معاملے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، جبکہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ جلد ہی اس کیس کو حل کرلیا جائے گا۔ یہ رپورٹ تشدد، چہرہ جلانے، شناخت چھپانے اور متعلقہ افراد کے کردار سے متعلق تفصیلات اہلِ خانہ کے بیانات اور الزامات پر مبنی ہے ۔جبکہ واقعہ کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ابھی کسی شخص کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوا ہے-