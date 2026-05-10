آئی آئی ٹی جموں نے آپٹیکل فائبر پر مبنی ڈرون تیار کرلیا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آئی آئی ٹی جموں نے آپٹیکل فائبر پر مبنی ڈرون تیار کرلیا
مشن کے دوران دشمن افواج نہ تو اس کے سگنلز کو ٹریک کر سکتی ہیں اور نہ ہی یہ جام ہوں گے۔
Published : May 10, 2026 at 4:47 PM IST
جموں : آپریشن سندور کے بعد بھارتی فوج کی نگرانی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑی تکنیکی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جموں نے فوج کی درخواست پر ایک جدید ڈرون سسٹم تیار کیا ہے جو روایتی ریڈیو فریکوئنسی کے بجائے آپٹیکل فائبر موڈ پر کام کرتا ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کو دفاعی شعبے میں ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اس ڈرون کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا انتہائی محفوظ کمیونیکیشن سسٹم ہے۔
مشن کے دوران دشمن افواج نہ تو اس کے سگنلز کو ٹریک کر سکتی ہیں اور نہ ہی جام، جس کے باعث یہ الیکٹرانک وارفیئر کے ماحول میں نہایت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ انجینئرز کے مطابق موجودہ دور کی جنگی حکمت عملی میں یہ خصوصیت بھارتی فوج کو بڑی برتری فراہم کر سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی مرحلے میں ڈرون کی آزمائش آئی آئی ٹی جموں کیمپس میں تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر کی گئی، جہاں اس نے قریب 3 کلومیٹر تک نگرانی کی صلاحیت کا کامیاب مظاہرہ کیا۔
جدید ہائی ٹیک کیمروں سے لیس یہ ڈرون حساس اور دور دراز علاقوں کی واضح تصاویر اور اہم معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرون کی ایک اور نمایاں خصوصیت اس کا جدید پاور سسٹم ہے۔ اسے بیٹری کے ساتھ ساتھ آپٹیکل فائبر کے ذریعے بھی توانائی فراہم کی جا سکتی ہے، جس کی بدولت یہ مسلسل 24 گھنٹے تک فضا میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سائنس دان اب اس کی آپریشنل رینج کو مزید بڑھا کر 2 سے 3 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کرنے پر کام کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: جموں و کشمیر ٹورزم کو حیدرآباد آئی آئی ٹی ایم ایونٹ میں ’ایکو ٹورزم ہاٹ اسپاٹ‘ ایوارڈ؛ عالمی و قومی سطح پر شہرت میں اضافہ
ذرائع نے بتایا کہ یہ ڈرون کئی تکنیکی جانچ مراحل کامیابی سے مکمل کر چکا ہے اور ابتدائی نتائج انتہائی حوصلہ افزا رہے ہیں۔ اب اسے عملی حالات میں مزید آزمائش کے لیے بھارتی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بتادیی کہ پاکستان لگتار سرحد سے ڈرون کے ذریعے اسلحہ منشیات بھیجنے کی کوشش کرتا رہتا ہیں۔