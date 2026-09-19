مودی کی سالگرہ تقریب سے آئی آئی ایم جموں کے غیر حاضر طلبہ سے وضاحت طلب، جرمانے کی وارننگ

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مودی کی سالگرہ تقریب سے آئی آئی ایم جموں کے غیر حاضر طلبہ سے وضاحت طلب، جرمانے کی وارننگ
کانگریس نے تقریب میں لازمی شرکت اور وضاحتی بیان پر سوال اٹھایا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 19, 2026 at 7:36 PM IST
جموں (عامر تانترے): انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (IIM) جموں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر 17 ستمبر کو منعقدہ ’دیے روشن کرنے کی تقریب‘ میں غیر حاضر رہنے والے طلبہ پر جرمانہ عائد کرنے کی وارننگ دی ہے۔
آئی آئی ایم اسٹوڈنٹ کونسل کی جانب سے طلبہ کو جاری ایک مراسلے میں کہا گیا کہ تقریب میں غیر حاضر طلبہ کی حاضری درج کی گئی ہے، حالانکہ اس تقریب میں شرکت لازمی تھی۔
مراسلے میں کہا گیا ہے: "آپ کو اپنی غیر حاضری کی وجہ تحریری طور پر بیان کرنی ہوگی۔" اس میں واضح کیا گیا کہ غیر حاضری سے صرف طبی بنیادوں پر استثنیٰ دیا جائے گا اور اس کے لیے ’سنجیونی‘ کی جانب سے باقاعدہ تحریری سرٹیفکیٹ پیش کرنی ہوگا، جس میں متعلقہ طالب علم کو مخصوص مدت کے لیے بستر پر آرام کا مشورہ دیا گیا ہو۔
مراسلے کے مطابق مطلوبہ دستاویز کے بغیر طبی وجوہات کو غیر حاضری سے استثنیٰ کے لیے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ طلبہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اپنی وضاحت اور اگر ضروری ہو، متعلقہ دستاویز جمع کرائیں۔ انہیں 18 ستمبر 2026 کی رات 11 بج کر 59 منٹ تک جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بصورت دیگر 500 روپے جرمانہ عائد کرنے کی بات کہی گئی۔
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سید ناصر حسین نے مراسلے کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم کی سالگرہ کی تقریب میں طلبہ کی شرکت لازمی کیوں ہونی چاہیے۔
ناصر حسین نے سماجی رابطہ گاہ 'ایکس' پر اپنے پوسٹ میں کہا: "کیا یہ آئی آئی ایم کی تعلیمی ذمہ داری ہے یا وزیر اعظم مودی کی تشہیر کو کیمپس میں لازمی سرگرمی کے طور پر لایا گیا ہے؟" انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا: "تعلیمی اداروں کو آزاد سوچ رکھنے والے ذہن تیار کرنے چاہئیں، نہ کہ طلبہ کو سیاسی رہنماؤں کی تقریبات میں شرکت پر مجبور کیا جائے یا جرمانے کی دھمکی دی جائے۔" انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی تشہیری سرگرمیوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں سے باہر رکھا جانا چاہیے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے آئی آئی ایم جموں کی اسٹوڈنٹس کونسل کے سربراہ، اکول، نے کہا کہ انہیں اسٹوڈنٹس ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے 17 ستمبر کی تقریب میں شرکت کی ہدایت ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو طلبہ تقریب میں شریک نہیں ہوئے انہیں اپنی غیر حاضری کی وجہ بتانی ہوگی۔
اکول نے کہا: ’’آئی آئی ایم میں کسی بھی تقریب کے لیے ہم طلبہ کو اس طرح کی ہدایات جاری کرتے ہیں۔ اس بار بھی یہی ہدایت طلبہ تک پہنچائی گئی، تاہم کسی طالب علم پر جرمانہ عائد نہیں کیا گیا۔"
اکول کے مطابق تقریب آئی آئی ایم جموں کی انتظامیہ نے منعقد کی تھی جس میں ڈائریکٹر، پروفیسرز، فیکلٹی ارکان، طلبہ اور دیگر افراد نے شرکت کی۔
آئی آئی ایم جموں کے تعلقات عامہ کے افسر شالین نے کہا: ’’اس معاملے کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔ طلبہ پر کوئی جرمانہ عائد یا وصول نہیں کیا گیا۔ ہم جلد اس معاملے پر اپنا مؤقف پیش کریں گے۔"
وزیر اعظم مودی نے 17 ستمبر کو اپنی 76ویں سالگرہ منائی۔ بی جے پی نے اس موقع پر ملک بھر میں "خدمت کی سرگرمیوں" اور "عوامی رابطہ پروگراموں" پر مشتمل ایک ماہ تک جاری رہنے والی ’سیوا سنکلپ ابھیان‘ مہم کا انعقاد کیا۔
IIM Jammu has issued a notice to students who did not attend a mandatory Deepak Lighting Ceremony held on September 17 to mark PM Modi’s birthday, asking them to explain their absence and warning of a ₹500 fine for failing to respond.— Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) September 19, 2026
Why should attendance at PM Modi’s birthday… pic.twitter.com/IFHOLpSpGJ
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