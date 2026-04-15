منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لائی جائے گی: آئی جی پی کشمیر

انہوں کہاکہ پولیس منشیات کے خلاف مشن موڈ میں کام کر رہی ہے اور اب اس کاروبار سے جڑے تمام عناصر کو نشانہ بنایا جائےگا۔

IGP Kashmir Sounds Stern Warning to Drug Networks Calls on youth to reject drugs
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 15, 2026 at 7:31 AM IST

سرینگر: (جاوید احمد ڈار) انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر، وی کے بردی نے منگل کے روز کہا کہ وادی میں منشیات مخالف مہم کو آئندہ دنوں میں مزید تیز کیا جائے گا اور منشیات کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے پر خاص توجہ دی جائے گی۔


بیساکھی تقریبات کے موقعے پر چھٹی پادشاہی گوردوارہ سرینگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پی وی کے بریدی نے سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی اور امن و سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔


اس موقعے پر انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس منشیات کے خلاف ایک مشن موڈ میں کام کر رہی ہے اور اب کارروائیوں میں مزید تیزی لا کر منشیات فروشوں، اسمگلروں اور اس غیر قانونی کاروبار سے جڑے تمام عناصر کو نشانہ بنایا جائے گا۔


بردی نے زور دے کر کہا کہ مجرموں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرے پر قابو پایا جا سکے اور ایک محفوظ معاشرہ یقینی بنایا جا سکے۔


نوجوانوں کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اپیل کی کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور نظم و ضبط اختیار کریں، کیونکہ ایک صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کی تعمیر میں ان کا کردار نہایت اہم ہے۔

