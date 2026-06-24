آئی جی پی کشمیر نے آٹھویں محرم کے جلوس میں شرکت کی، امن و ضبط برقرار رکھنے پر عزاداروں کی ستائش کی

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آئی جی پی کشمیر نے آٹھویں محرم کے جلوس میں شرکت کی، امن و ضبط برقرار رکھنے پر عزاداروں کی ستائش کی
آئی جی پی نے کہا کہ یہ ایک انتہائی غم کا موقع ہے۔ہم حضرت امام حسینؑ اوران کے رفقاء کی عظیم قربانی کو یادکرتے ہیں۔
Published : June 24, 2026 at 4:58 PM IST
سری نگر (جاوید ڈار): انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر، وی کے بردی نے بدھ کے روز سری نگر میں 8ویں محرم کے جلوس میں شرکت کی اور امن، نظم و ضبط اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے پر عزاداروں، رضاکاروں اور منتظمین کی تعریف کی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پی بردی نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس نے جلوس کے پرامن اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکورٹی اور ٹریفک انتظامات کیے تھے۔
انہوں نے کہا، ’’اس کے ساتھ ساتھ سری نگر کے دیگر علاقوں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ سے بچنے کے لیے بھی ضروری اقدامات کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جلوس کا پرامن انعقاد پولیس، رضاکاروں اور منتظمین کے درمیان قریبی رابطے اور تعاون کا نتیجہ ہے۔ محرم کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے بردی نے کہا کہ حضرت امام حسینؑ اور ان کے رفقاء کی عظیم قربانی انسانیت کے لیے ایک لازوال پیغام رکھتی ہے۔
انہوں نے کہا، ’’یہ ایک انتہائی مقدس اور غم کا موقع ہے۔ ہم حضرت امام حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا پیغام ہمیں انسانیت، فرض شناسی، ایثار اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ ہم ان اقدار کو سلام پیش کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسینؑ کا پیغام نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آج بھی اتنا ہی اہم اور مؤثر ہے۔
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آئندہ محرم کی تقریبات اور مہینے کے آخر میں منعقد ہونے والے بڑے جلوسوں کی تیاریوں کے بارے میں پوچھے جانے پر آئی جی پی نے کہا کہ پولیس تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت کے ذریعے انتظامات کا مسلسل جائزہ لے گی اور انہیں مزید مضبوط بنائے گی۔