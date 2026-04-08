سرینگر میں اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے 39واں کانووکیشن کا انعقاد
جموں و کشمیر میں اگنو کے علاقائی سینٹر میں منعقدہ تقسیم اسناد تقریب میں 344 ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔
Published : April 8, 2026 at 7:22 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے سرینگر میں آج منگل کے روز اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی (IGNOU) ریجنل سینٹر سری نگر نے 39واں کانووکیشن منایا جس میں سال 2025 کے لیے کل 10989 ڈگریاں عطا کی گئیں، جن میں سے 344 ڈگریاں کانووکیشن ہال میں تقسیم کی گئیں۔
اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی (IGNOU) نے اپنا 39واں کانووکیشن نئی دہلی ہیڈکوارٹر میں منعقد کیا، جہاں ہندوستان کے نائب صدر جناب سی پی رادھا کرشنن مہمانِ خصوصی تھے، جبکہ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر جناب ترجیت سنگھ سندھو مہمانِ اعزاز کے طور پر شریک ہوئے۔ مرکزی تقریب کے ساتھ ساتھ 51 علاقائی مراکز میں بھی کانووکیشن کی تقریبات منعقد ہوئیں۔
ریجنل سینٹر سری نگر نے بھی کشمیر اور لداخ کے طلبہ کے لیے گورنمنٹ ڈینٹل کالج، شیرین باغ سری نگر کے آڈیٹوریم میں بڑے جوش و خروش سے علاقائی کانووکیشن کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر SKUAST-کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر (ڈاکٹر) نذیر احمد گنی مہمانِ اعزاز جبکہ جموں و کشمیر حکومت کے کمشنر سیکریٹری جناب سوربھ بھگت (IAS) خصوصی مہمان تھے۔
تقریب میں مختلف جامعات اور کالجوں کے ڈائریکٹرز، ڈین، سربراہان، پروفیسرز، سینٹرل جیل سری نگر کے سپرنٹنڈنٹ، مختلف گورنمنٹ ڈگری کالجوں کے پرنسپلز، جموں و کشمیر انتظامیہ اور پولیس کے افسران، اسٹڈی سینٹرز کے کوآرڈینیٹرز، IGNOU ریجنل سینٹر سری نگر کے افسران و عملہ،موجود تھے
مہمانِ خصوصی نے کامیاب طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کیں۔
اپنے خطاب میں انہوں نے موجودہ دور میں فاصلاتی اور آن لائن تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ IGNOU نے دور دراز اور پسماندہ علاقوں تک تعلیم پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت گریس انرولمنٹ ریشو میں اضافہ اور آن لائن تعلیمی وسائل کو فروغ دیا۔
اس دوران IGNOU سری نگر کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر اے ایچ رضوی نے اپنے خطاب میں بتایا کہ 10989 طلبہ ڈگری حاصل کرنے کے اہل تھے، جن میں سے 344 طلبہ نے علاقائی کانووکیشن میں بذاتِ خود شرکت کر کے ڈگری وصول کی۔ انہوں نے کہا کہ 27 سال قبل تقریباً ایک ہزار طلبہ اور چند پروگراموں کے ساتھ شروع ہونے والا یہ ادارہ آج 2025 کے داخلہ سیشن میں 46468 طلبہ اور 300 سے زائد پروگراموں تک پہنچ چکا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ریجنل سینٹر سری نگر حکومت ہند کے کئی اہم منصوبوں کا حصہ ہے، جن میں وزارتِ خارجہ کے ای-ودیا بھارتی پروجیکٹ کے تحت 19 افریقی ممالک کو آن لائن تعلیم فراہم کرنا شامل ہے۔ نیز، سویم پربھا چینل نمبر 13 کے ذریعے اردو زبان میں انڈرگریجویٹ پروگرامز کے لیے لیکچرز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔
سال 2025 کی اہم کامیابیوں میں 6000 سے زائد کونسلنگ سیشنز1100 سے زائد پروجیکٹس کی375 آن لائن لیکچرز کی فراہمی ہے۔
آخر میں ڈاکٹر رضوی نے فارغ التحصیل طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج کی دنیا مسابقتی اور ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جہاں کامیابی کے لیے جدید مہارتیں ضروری ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو نوکری کے متلاشی بننے کے بجائے روزگار فراہم کرنے والا بننے، کاروباری صلاحیتیں اپنانے اور معاشرے و ملک کی خدمت کرنے کی تلقین کی۔