ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر اسمبلی اراکین نے اسپیکر سے بیروکریٹس کی یک زبان ہوکر شکایت کی
اراکین اسمبلی نے شکایت کی کہ بیروکریٹس عوامی نمائندوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔
Published : October 31, 2025 at 5:25 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 6:35 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کے جمعے کے اجلاس میں ایک نایاب منظر اُس وقت دیکھنے کو ملا جب مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان نے بیوروکریسی کی مبینہ لاپرواہی اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تضحیک (ٹرولنگ) کے خلاف یک زبان ہو کر احتجاج کیا۔ کولگام سے منتخب رکن اسمبلی اور سی پی آئی (ایم) کے رہنما ایم وائی تاریگامی نے بیوروکریٹس پر عوامی نمائندوں کے ساتھ ’’انتہائی بے اعتنائی‘‘ برتنے کا الزام عائد کیا۔
انہوں نے ایوان میں کہا: ’’جب بھی میں نے افسران کو خط لکھا، مجھے کبھی جواب نہیں ملا۔ چیف منسٹر آفس سے رسیدیں ملتی ہیں مگر افسران خاموش رہتے ہیں۔‘‘
بی جے پی کے ادھمپور ویسٹ سے رکن اسمبلی پون کمار گپتا نے بھی اسی نوعیت کی شکایت کی۔ ان کے مطابق انہوں نے مختلف محکموں کو 27 خطوط لکھے مگر کسی نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ گپتا کے مطابق ’’یہ ایوان کی توہین ہے، ادارے کی ساکھ کمزور کی جا رہی ہے۔ گپتا نے اسپیکر عبد الرحیم راتھر سے مطالبہ کیا کہ افسران کو پابند کیا جائے کہ وہ ارکان اسمبلی کی تحریری بات چیت کا مقررہ وقت میں جواب دیں۔ گپتا نے اسپیکر سے مطالبا کیا ’’آپ کو اس ادارے کا تحفظ کرنا ہوگا۔‘‘
پیپلز کانفرنس کے سربراہ اور ہندوارہ سے ایم ایل اے سجاد غنی لون نے بھی یہی معاملہ اٹھایا اور کہا کہ ’’بیوروکریسی کی خاموشی انتظامی ڈھانچے میں بڑھتی ہوئی ’اداراتی دوری‘ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسی دوران، ایوان میں ایک اور معاملہ زیر بحث آیا - سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو، جس میں ایک ایم ایل اے کو اجلاس کے دوران موبائل فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
این سی کے رکن اسمبلی جاوید مرچال نے جذباتی لہجے میں کہا کہ ان کی فیس بک کلپ کو ’’بدنیتی سے سیاق و سباق سے ہٹ کر شیئر کیا گیا۔‘‘ مرچال نے دعویٰ کیا کہ ’’میں ڈاکٹروں کے بارے میں سوال کر رہا تھا، چند سیکنڈ کے لیے فیس بک کھولا، مگر رات بھر سو نہیں سکا کیونکہ سوشل میڈیا پر میرا مذاق اڑایا گیا۔‘‘ انہوں نے متعلقہ نیوز پورٹل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
حکمران جماعت این سی کے نذیر گریزی نے ان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ’’مرچال دراصل سیکرٹریٹ سے موصولہ دستاویزات دیکھ رہے تھے، اور ’’ہم اس جعلی ویڈیو کے خلاف استحقاق کی تحریک لائیں گے۔‘‘ اسپیکر نے یقین دہانی کرائی کہ معاملے پر کارروائی کی جائے گی۔
اسی دوران ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری نے بھی شکایت کی کہ ان کی ایک نجی گفتگو کو سوشل میڈیا پر ’’نامناسب ریل‘‘ میں تبدہل کیا گیا۔ انہوں نے کہا، ’’میں اور سکینہ اِتو ایوان کے اندر بات کر رہے تھے۔ وہ میری بہن جیسی ہیں، میں نے انہیں راکھی باندھی ہے، مگر ویڈیو کو غلط انداز میں دکھایا گیا۔ اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔‘‘ سکینہ ایتو عمر عبداللہ کابینہ میں وزیر صحت و طبی تعلیم ہے۔
دریں اثناء، گرما گرم ماحول کے باوجود، ایوان نے جی ایس ٹی ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بل کو منظور کر لیا۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ وفاقی قانون ہے، اس میں ریاستی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
جموں و کشمیر قانون سازیہ اجلاس کے آخری روز جی ایس ٹی ترمیمی بل کو دی گئی مںظوری