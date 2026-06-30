اگر ایران امریکہ مذاکرات کی میز پر آ سکتے ہیں تو بھارت پاکستان کیوں نہیں؟ میرواعظ کشمیر نے دیا بات چیت پر زور

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اگر ایران امریکہ مذاکرات کی میز پر آ سکتے ہیں تو بھارت پاکستان کیوں نہیں؟ میرواعظ کشمیر نے دیا بات چیت پر زور
میرواعظ کشمیر نے امن، بھارت پاکستان مذاکرات، کشمیر مسئلے کے حل اور وادی میں مسلم اتحاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 30, 2026 at 6:25 PM IST
سرینگر: میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اور ایران کشیدگی کے باوجود دوبارہ بات چیت شروع کر سکتے ہیں تو جنوبی ایشیا کے یہ دونوں پڑوسی ممالک بھی کشمیر سمیت اپنے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔
منگل کو سرینگر کے ریزیڈنسی روڈ پر ایک افتتاحی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ سرینگر کی جامع مسجد میں ان کی حالیہ تقریر امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی سفارتی کوششوں کے تناظر میں تھی۔ انہوں نے کہا: "آج جب ہم عالمی امن کی بات کرتے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اس ہفتے پھر بات چیت ہوگی۔ ہم ہمیشہ ایسی کوششوں کی حمایت کرتے آئے ہیں۔"
گزشتہ جمعہ جامع مسجد میں اپنی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، "اگر ایران اور امریکہ کشیدگی کے بعد مذاکرات کی میز پر آ سکتے ہیں تو بھارت اور پاکستان بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔" میرواعظ نے کہا کہ انہوں نے بھارت کی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ تنازعات کا حل فوجی کارروائیوں سے ممکن نہیں۔
انہوں نے کہا: "جنگیں کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتیں۔ مسائل صرف بات چیت کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔" انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کے بیان کو صحیح تناظر میں سمجھیں۔ ان کے مطابق وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امن اور مذاکرات ہی خطے کی بہتری اور ترقی کا بہترین راستہ ہیں۔
جنوبی ایشیا کی معاشی صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ برصغیر میں بے پناہ انسانی وسائل اور اقتصادی مواقع موجود ہیں، جن سے مکمل فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب خطے کے ممالک کے باہمی تعلقات بہتر ہوں۔ انہوں نے کہا: "اگر برصغیر کی قیادت سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرے اور باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے تو پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔"
میرواعظ نے مزید کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہونے سے کشمیر سمیت دیگر حل طلب مسائل کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا: "میرا ماننا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دوستی ہی کشمیر سمیت دیرینہ مسائل کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت، پاکستان اور کشمیر کی قیادت ایسی کوششوں کی حمایت کرے گی تاکہ امن مضبوط ہو اور تمام مسائل پرامن طریقے سے حل کیے جا سکیں۔"
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