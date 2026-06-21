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سرینگر: آؤٹ سورسنگ موجودہ حکومت نہیں بلکہ سابقہ حکومتوں نے متعارف کرائی تھی، سکینہ ایتو
انہوں نے کہا کہ "میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس حکومت نے آؤٹ سورسنگ کا نظام شروع نہیں کیا۔''
Published : June 21, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 4:16 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیرصحت سکینہ ایتو نے اتوار کو آؤٹ سورسنگ سے متعلق روزگار کے معاملات پر اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کا سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے نہ تو آؤٹ سورسنگ کا نظام متعارف کرایا ہے اور نہ ہی بھرتی کے عمل میں کسی قسم کی شفافیت پر سمجھوتہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جن حکومتوں نے آؤٹ سورسنگ کا نظام شروع کیا، آج وہی اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔
سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں بین الاقوامی یومِ یوگا کی تقریب کے موقعے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت شفاف طریقہ کار کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور آؤٹ سورسنگ کے نظام پر اپنے تحفظات بارہا ظاہر کر چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس حکومت نے آؤٹ سورسنگ کا نظام شروع نہیں کیا۔ جب میں دہلی گئی تھی تو میں نے مرکزی وزیر سے کہا تھا کہ آؤٹ سورسنگ کے بجائے ہمیں مستقل ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کو شفاف طریقے سے روزگار مل سکے۔"
آؤٹ سورسنگ کے ذریعے تقرریوں میں شفافیت نہ ہونے کے الزامات کے جواب میں وزیر موصوفہ نے کہا کہ یہ تصور سابقہ حکومتوں کی دین ہے اور اسے موجودہ انتظامیہ سے جوڑنا درست نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ "آؤٹ سورسنگ کا نظام انہی لوگوں نے متعارف کرایا تھا جو آج ہماری تنقید کر رہے ہیں۔ انہیں اب ہمیں طریقہ کار اور شفافیت پر لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔" سکینہ ایتو نے اپوزیشن رہنماؤں پر بے روزگار نوجوانوں میں الجھن پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں نوجوانوں تک روزگار کے مواقع پہنچنے سے خوش نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "جموں و کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ نہ کریں۔ انہیں جو بھی روزگار کے مواقع دستیاب ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے دیں۔ جو لوگ آج ہم پر تنقید کر رہے ہیں، انہیں پہلے اپنے دورِ حکومت میں ہونے والے گھوٹالوں اور بے ضابطگیوں کا جواب دینا چاہیے۔" وزیر نے سابقہ حکومتوں کے دوران بھرتیوں اور مالیاتی اداروں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ایسے معاملات میں ملوث افراد کو موجودہ حکومت پر سوال اٹھانے کا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آؤٹ سورسنگ سے متعلق معاملات کی تحقیقات چاہتا ہے تو وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ "ہم کسی بھی تحقیقات سے نہیں گھبراتے۔ جہاں ضرورت ہو تحقیقات ہونی چاہئیں، لیکن سیاسی مفادات کے لیے عوام کو گمراہ نہیں کیا جانا چاہیے،" انہوں نے کہا۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، اگرچہ 2019 کے آئینی تبدیلیوں کے بعد جموں و کشمیر کو مختلف چیلنجز اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ تعلیم اور امتحانات سے متعلق مسائل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسابقتی امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کی سہولت کے لیے حکومت نے ٹرانسپورٹ اور دیگر ضروری انتظامات سمیت تمام اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "محکمہ تعلیم نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں تاکہ امتحانات میں شریک ہونے والے طلبہ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ ہماری ترجیح نوجوانوں کی مدد کرنا اور ان کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔"سکینہ ایتو نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت شفاف طرزِ حکمرانی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح پُرعزم ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ نوجوان ملازمت کے متلاشی افراد سے متعلق معاملات پر غیر ضروری تنازعات پیدا کرنے سے گریز کریں۔
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