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فارم 6 میں تبدیلیاں غیر آئینی ہیں تو پھر ایس آئی آر بھی غیرقانونی: پون کھیڑا
پون کھیڑا نے کہا کہ فارم 6 میں تبدیلیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی کے بعد ہی ایس آئی آر تنازہ شدت اختیار کرگیا۔
Published : September 27, 2026 at 8:53 PM IST
سرینگر : کانگریس نے کہا ہے کہ ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) اور انتخابی فہرستوں میں دیگر تبدیلیوں سے متعلق الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ وضاحتی بیان میں فارم 6 میں کی گئی تبدیلیوں کے بنیادی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، حالانکہ کانگریس کے مطابق پورا تنازع اسی معاملے سے شروع ہوا ہے۔ سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس کے چیف ترجمان اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ پون کھیڑا نے کہا کہ فارم 6 میں کی گئی تبدیلیاں ہی اس پورے معاملے کی بنیادی وجہ ہیں۔
ان کے مطابق، قانونی ضابطے کے تحت مقررہ فارم میں تبدیلی پارلیمنٹ کے ذریعے متعلقہ قانون میں ترمیم کے بعد ہی کی جاسکتی ہے۔ پون کھیڑا نے کہاکہ ’یہ تبدیلیاں صرف اسی وقت کی جاسکتی ہیں جب 1960 کے قانون، یعنی انتخابی فہرستوں کی رجسٹریشن سے متعلق قواعد، میں پارلیمنٹ کے ذریعے ترمیم کی جائے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں اس اہم سوال پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ یہی اس پورے معاملے کا بنیادی نکتہ ہے۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ فارم 6 میں تبدیلیوں نے ہی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کی راہ ہموار کی۔ ان کے بقول، اگر فارم 6 میں تبدیلیاں غیر قانونی ہیں تو ایس آئی آر بھی غیر قانونی قرار پائے گی اور اس عمل کے ذریعے ووٹر فہرستوں میں کیے گئے ناموں کے اخراج اور نئے ناموں کے اندراج کی قانونی حیثیت بھی سوالات کی زد میں آئے گی۔ پون کھیڑا نے مزید کہا کہ اگر یہ تمام اقدامات غیر قانونی ثابت ہوتے ہیں تو بہار اور مغربی بنگال میں ہونے والے انتخابات کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھیں گے۔ یہ کانگریس رہنما کا مؤقف ہے؛ اس بارے میں کسی عدالتی فیصلے کا حوالہ خبر میں نہیں دیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے ہفتہ کو انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی اور ووٹر فہرستوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق ایک وضاحتی بیان جاری کیا تھا۔ بیان میں کمیشن نے اپنے فیصلوں اور انتخابی فہرستوں میں مزید اصلاحات کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات پیش کیں۔ یہ بیان چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنروں وویک جوشی اور سکھبیر سنگھ سندھو کی نئی دہلی میں واقع الیکشن کمیشن کے صدر دفتر میں منعقدہ میٹنگ کے بعد جاری کیا گیا۔ تاہم پون کھیڑا نے کہا کہ کمیشن کے بیان میں فارم 6 میں کی گئی تبدیلیوں کی قانونی بنیاد سے متعلق کانگریس کے سوال کا جواب موجود نہیں ہے۔
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے پون کھیڑا نے کہا کہ صرف الیکشن کمشنر کو ہٹانا اس مسئلے کا حتمی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ’’حتمی حل اسی وقت نکلے گا جب ان لوگوں کو ہٹایا جائے گا جو ان کٹھ پتلیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور انہیں اس ملک کے عوام ہٹائیں گے۔‘‘ پون کھیڑا نے یہ بیان الیکشن کمیشن کے کردار اور انتخابی عمل سے متعلق کانگریس کے اعتراضات کے پس منظر میں دیا۔
پون کھیڑا سرینگر میں منعقدہ ’کشمیر یوتھ لیڈرشپ کانکلیو‘ میں مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ وادی کے نوجوانوں کے ایک گروپ کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں قانون، معاشیات، مینجمنٹ اور دیگر شعبوں کے طلبہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید پرہ، نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی جاوید بیگ اور کانگریس کے رکن اسمبلی عرفان حفیظ لون بھی موجود تھے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی، نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی اور میر واعظ عمر فاروق کو بھی اس کانکلیو میں مدعو کیا گیا تھا، تاہم وہ شریک نہیں ہوئے۔
جموں و کشمیر اسمبلی کے جاری اجلاس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے پیش کردہ قرارداد پر پون کھیڑا نے کہا کہ کانگریس نیشنل کانفرنس کی زیر قیادت حکومت کی اس قرارداد کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے ساتھ زمین اور ملازمتوں کے تحفظ کے لیے آئینی ضمانتیں بھی چاہتی ہے۔ پون کھیڑا کے مطابق، ’’بی جے پی ان معاملات کو الجھانا چاہتی ہے، جبکہ ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں۔
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ملک میں مساجد کے انہدام کے خلاف ’مانیٹرنگ کمیٹی فار انڈین مسلمس‘ کی جانب سے 29 ستمبر کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کے بارے میں سوال پر پون کھیڑا نے اسے جائز مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کے لیے ملک میں قوانین اور ضابطے موجود ہیں، لیکن کسی ایک شخص کو سزا دینے کے نام پر اس کے پورے خاندان کی جائیداد کو منہدم نہیں کیا جاسکتا۔ پون کھیڑا نے سوال کیا، ’’اگر کسی کو سزا دینی ہے تو اس کے لیے قانون اور قواعد موجود ہیں۔ آپ کسی ایک شخص کی وجہ سے پورے خاندان کی جائیداد کیسے منہدم کرسکتے ہیں؟ آخر یہ کون سا قانون اور کون سا ضابطہ ہے؟‘‘