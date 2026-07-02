پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات آر ایس ایس کرے تو ٹھیک، ہم کریں تو بوال: عمر عبداللہ

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پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات آر ایس ایس کرے تو ٹھیک، ہم کریں تو بوال: عمر عبداللہ
پاکستان کے مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اٹل بہاری واجپائی کی سیاسی بصیرت کا حوالہ دیا۔
Published : July 2, 2026 at 9:05 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر مختلف حلقوں کا رویہ یکساں نہیں ہے۔ انہوں نے دوہرے معیار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جب آر ایس ایس پاکستان سے بات چیت کی حمایت کرتی ہے تو اسے معمول کی بات سمجھ کر ہضم کیا جاتا ہے، لیکن اگر جموں و کشمیر سے کوئی اسی نوعیت کی بات کرے تو اس پر تنازع شروع کر دیا جا تا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے یہ بات ضلع شوپیان میں ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
انہوں نے حالیہ فروٹ فال معاملے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت متاثرہ سیب کاشتکاروں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ "اگر تحقیقات میں کسی فرد یا ادارے کی غفلت یا ذمہ داری ثابت ہوئی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔"
وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہا کہ "متاثرہ باغبانوں کو ہر ممکن تعاون اور امداد فراہم کی جائے گی تاکہ ان کے نقصانات کا ازالہ ممکن بنایا جا سکے۔"
قبل ازیں، اجلاس کے دوران وزیرِ اعلیٰ نے ضلع میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں، عوامی بہبود کی اسکیموں اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ تمام ترقیاتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور عوام کو سرکاری خدمات کی بروقت اور مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ میں شفافیت برقرار رکھی جائے اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔
جائزہ اجلاس میں نائب وزیرِ اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری، کابینہ وزیر سکینہ ایتو، رکنِ اسمبلی شوپیان شبیر احمد کلے، رکنِ اسمبلی زینہ پورہ شوکت حسین گنائی، ڈپٹی کمشنر شوپیان ششیر گپتا سمیت مختلف محکموں کے سینئر افسران اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔
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