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حکومت نے ریزرویشن مسئلہ حل نہ کیا تو لوگ سڑکوں کا رخ کریں گے: ایم ایل اے وحید پرہ
سال 2018 سے 2026 تک جموں و کشمیر میں 17.62 لاکھ ریزرویشن سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے، جس میں 80فیصد جموں میں دیے گئے۔
Published : September 24, 2026 at 8:51 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر حکومت نے 2018 سے 2026 تک 17لاکھ 62 ہزار 474 ریزرویشن کیٹیگری سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، جن میں سے 14 لاکھ سے زیادہ جموں کے 10 اضلاع اور 3 لاکھ 45 ہزار سے زیادہ اسناد کشمیر کے 10 اضلاع میں جاری ہوئے ہیں۔ اسمبلی میں پیش کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں ڈویژن میں جاری سرٹیفکیٹ کی کل تعداد کا تقریباً 80.4 فیصد ہیں۔
یہ اعداد و شمار محکمہ مال نے اسمبلی کے جاری اجلاس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ کے سوال کے جواب میں پیش کیے۔ محکمہ مال کے مطابق 2018 سے 2026 کے درمیان مجموعی طور پر 17,62,474 کیٹگری سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ ان میں سے 14,17,028 سرٹیفکیٹ جموں خطے کے 10 اضلاع اور 3,45,446 کشمیر کے 10 اضلاع میں جاری ہوئے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے وحید پرہ نے کہا کہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جموں و کشمیر کی 70 فیصد آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور پروفیشنل کالجوں میں داخلوں کے لیے 30 فیصد مواقع مل رہے ہیں۔
انہوں نے کہا: "اگر 80 فیصد کیٹیگری سرٹیفکیٹ جموں میں جاری ہوئے ہیں تو یہ کشمیری بولنے والی آبادی کے لیے تشویش کی بات ہے، خاص طور پر اس وقت جب انہیں ملازمتوں اور داخلوں میں مشکلات کا سامنا ہو۔ یہ کشمیر کے لیے تشویش کا باعث ہے اور جموں و کشمیر میں میرٹ کو بچانے کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔"
وحید پرہ نے دعویٰ کیا کہ پی ڈی پی ریزرویشن کے خلاف نہیں ہے بلکہ پارٹی آبادی کے تناسب کے مطابق ریزرویشن کا مطالبہ کرتی ہے۔ "بدقسمتی سے ریزرویشن کشمیری آبادی کے خلاف ہے اور ملازمتوں کی سلیکشن لسٹیں بھی یہی دکھاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کشمیری امیدوار اوپن میرٹ میں آتے ہیں۔"
وادی کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے 2022 کے ریزرویشن قوانین کی مخالفت کے بعد جموں و کشمیر کی منتخب حکومت نے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے ایک کابینہ ذیلی کمیٹی قائم کی تھی۔ حکومت نے بعد میں کہا کہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ لیفٹیننٹ گورنر کو بھیج دی ہے۔
ایم ایل اے پلوامہ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ منتخب حکومت کے پاس انتظامی حکم جاری کرنے کا اختیار ہے۔ ان کے مطابق حکومت نے ریزرویشن کو معقول بنانے کے لیے چھ ماہ کا وقت دیا تھا، لیکن دو سال گزرنے کے باوجود کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔
انہوں نے کہا: "حکومت نے ابھی تک یہ رپورٹ عوام کے سامنے بھی نہیں رکھی۔ جب تک ریزرویشن کا جائزہ لے کر اسے آبادی اور حالات کے مطابق درست نہیں کیا جاتا، کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہے گی اور یہ میرٹ کے بھی خلاف ہے۔" پرہ نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے اس "حساس مسئلے" کو حل نہیں کیا تو لوگ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے۔
انہوں نے کہا: "حکومت نے وقت مانگا تھا، ہم نے وہ وقت دیا۔ اگر اس حساس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو لوگ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے۔"
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