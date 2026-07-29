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’اگر پی او کے ہمارا ہے تو اس پر خاموش نہیں رہ سکتے، مرکز انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائے‘: فاروق عبداللہ
انہوں نے کہاکہ "میں نے اقوام متحدہ سے درخواست کی کہ وہ وہاں جاکر حالات کا جائزہ لے اور مسائل کے حل کی کوشش کرے۔
Published : July 29, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 3:48 PM IST
سرینگر : نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ اگر مرکزی حکومت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر (پی او کے) کو بھارت کا اٹوٹ حصہ قرار دیتی ہے تو وہاں پیش آنے والے واقعات اور مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے طلبہ کی جاری احتجاجی تحریک، بے روزگاری، منشیات کے بڑھتے رجحان اور جموں و کشمیر میں حالیہ سکیورٹی کریک ڈاؤن پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔
سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ متعدد مرتبہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق اداروں، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے اپیل کر چکے ہیں کہ وہ پی او کے کی صورتحال کا نوٹس لیں اور وہاں کے عوام کو درپیش مسائل پر توجہ دیں۔
انہوں نے کہاکہ "میں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے اور مسائل کے حل کی کوشش کرے۔ میں نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی اس سلسلے میں اپیل کی ہے۔" مرکزی حکومت کے مؤقف پر سوال اٹھاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پی او کے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے، لیکن وہاں مبینہ ہلاکتوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خبروں پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آتا۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہاکہ "اگر پی او کے واقعی ہمارا حصہ ہے تو پھر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہلاکتیں بند ہونی چاہئیں؟ میں نے اس معاملے پر حکومت کا کوئی بیان نہیں سنا۔" انہوں نے ملک بھر میں جاری طلبہ احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت طلبہ سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتی اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے، گرفتاریاں کرنے یا انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو احتجاج بھی جاری رہے گا۔
انہوں نے کہاکہ "اگر طلبہ کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے اور انہیں ایف آئی آر، گرفتاریوں اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا تو یہ تحریک جاری رہے گی۔ طلبا بیدار ہو چکے ہیں اور ان شاء اللہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔" نیشنل کانفرنس کے صدر نے جموں و کشمیر کے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لت پر بھی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بے روزگاری خطے کو درپیش سب سے سنگین مسائل میں سے ایک ہے۔
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ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار اور بہتر مواقع فراہم کیے بغیر اس مسئلے پر قابو پانا ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے حالیہ اننت ناگ واقعے کے بعد ہونے والے سکیورٹی کریک ڈاؤن پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس دوران ہزاروں افراد کو حراست میں لیا گیا اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچایا گیا۔