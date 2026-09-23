ETV Bharat / jammu-and-kashmir
"اگر لوگوں کا انتخابات پر اعتماد ختم ہو جائے تو جمہوریت میں کیا بچے گا؟" جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا سوال
عبداللہ ایک انگریزی اخبار کی اس رپورٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دے رہے تھے، جس میں SIR پر اختلافات سامنےآئے ہیں۔
Published : September 23, 2026 at 7:50 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز ووٹر لسٹوں (انتخابی فہرستوں) کی نظرثانی کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر یقین برقرار رکھنے کے لیے انتخابات پر عوامی اعتماد کا قائم رہنا ضروری ہے۔
عبداللہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹوں کی نظرثانی کے عمل سے متعلق خدشات پر توجہ دینی چاہیے اور انہیں حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔
VIDEO | On the Election Commission row, J&K CM Omar Abdullah (@OmarAbdullah) says, "It opens a lot of questions. We have had persistent complaints about the way in which the election commission has functioned. Before SIR became an issue for the rest of the country, for us… pic.twitter.com/luagjQBKzM— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
انہوں نے کہا کہ انتخابات کا انحصار عوامی شرکت اور اعتماد پر ہوتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ووٹرز اس عمل پر شک کرنے لگیں تو اس سے انتخابات میں حصہ لینے کے ان کے رجحان پر اثر پڑ سکتا ہے۔
سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا، "یقیناً اصلاحی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ انتخابات پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں تو جمہوریت کی بنیاد ہی کمزور پڑ جائے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن اور مرکزی حکومت کو انتخابی عمل کے بارے میں اٹھائے جانے والے خدشات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔
عبداللہ انگریزی اخبار " دی انڈین ایکسپریس" کی رپورٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دے رہے تھے جس میں ایس آئی آر کے معاملے پر تین رکنی الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات کو اجاگر کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے گزشتہ 10 مہینوں کے دوران کم از کم 14 بار ریکارڈ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ یہ اعتراضات مبینہ طور پر ان فیصلوں اور احکامات کے بارے میں تھے جن کے بارے میں دونوں کمشنرز کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کی معلومات کے بغیر کیے یا جاری کیے گئے تھے۔
عبداللہ نے کہا کہ اس رپورٹ نے الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقہ کار پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ جموں و کشمیر میں الیکشن کمیشن کے کام کاج، خاص طور پر خطے میں کیے گئے حلقہ بندی (ڈی لیمیٹیشن) کے عمل کے حوالے سے پہلے ہی خدشات موجود رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، "کچھ عرصے سے الیکشن کمیشن کے کام کرنے کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جموں و کشمیر کے حوالے سے، حلقہ بندی کا معاملہ اس وقت بھی تشویش کا باعث تھا جب ایس آئی آر کا مسئلہ قومی سطح پر زیر بحث نہیں آیا تھا۔"
حلقہ بندی کے عمل پر اپنی تنقید کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی اسے شفاف یا منصفانہ نہیں سمجھتی۔
انہوں نے کہا، "ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ حلقہ بندی کے عمل میں شفافیت کا فقدان تھا اور اس میں سنگین خامیاں تھیں۔ ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اسے ایک مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے حلیفوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔"
عبداللہ نے الیکشن کمشنرز کے درمیان مبینہ اختلافات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس سے کمیشن کے اندرونی کام کاج پر مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے ہندی محاورے "دال میں کچھ کالا ہے" (یعنی معاملہ مشکوک ہے) کا استعمال کیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کچھ گڑبڑ یا مشکوک بات ہو سکتی ہے۔
عبداللہ نے کہا، "الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات سے متعلق خبریں فطری طور پر سوالات کو جنم دیتی ہیں۔"
انہوں نے ان خبروں پر الیکشن کمیشن کے ردعمل کا بھی ذکر کیا۔۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ آراء اور تبصروں میں اختلافِ رائے ادارہ جاتی غور و خوض کا ایک معمول کا حصہ ہے۔
الیکشن کمیشن نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے احکامات مکمل قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں طے شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق جاری کیا جاتا ہے۔ کمیشن نے مزید کہا کہ تینوں الیکشن کمشنرز اور اس کے عہدیداران انتخابی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دینے کے مجاز ہیں۔
یہ بیان انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے عمل پر اٹھائے گئے اعتراضات کی جانچ پڑتال کے دوران سامنے آیا ہے۔
عبداللہ سے کانگریس رہنما راہل گاندھی کی جانب سے "ووٹ چوری" کے الزامات کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ گاندھی نے ووٹرز کے ناموں میں مبینہ ردوبدل یا ان کے غلط اخراج کو آئین پر حملہ قرار دیا ہے اور اس کے لیے بی جے پی، آر ایس ایس اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
عبداللہ نے گاندھی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی فہرستوں سے اہل ووٹرز کے ناموں کا اخراج سنگین آئینی خدشات کو جنم دے گا۔ عبداللہ نے کہا، "اگر لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے، یا انتخابی فہرستوں سے ان کے نام ہٹا دیے جاتے ہیں، جس سے پاسپورٹ جیسی بنیادی دستاویزات کے حصول کی ان کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے تو اس کے آئینی مضمرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔"
انہوں نے کہا کہ اب توجہ ان اصلاحی اقدامات پر مرکوز ہونی چاہیے جو انتخابی فہرستوں کے حوالے سے اٹھائے گئے الزامات اور خدشات کے جواب میں کیے جائیں گے۔
عبداللہ نے مزید کہا، "راہل گاندھی نے ایک اہم اور سنجیدہ نکتہ اٹھایا ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ نظام میں موجود کسی بھی بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔"
یہ بھی پڑھیں: