ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ کی سرکار ناکام، مستعفی ہونا ہی بہتر: سید رفیق شاہ
پہاڑی فورم کے سربراہ سید رفیق احمد شاہ نے جموں میں بلڈوزر کارروائی کے حوالے سے عمر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : December 1, 2025 at 7:01 AM IST
ترال: آل جموں و کشمیر ٹرائبل یونائٹڈ فرنٹ کے بینر تلے آج بسمنی بٹ نور ترال میں یک روزہ پروگرام منعقد ہوا جس کی صدارت فرنٹ کے سربراہ سید رفیق احمد شاہ نے کی۔ جب کہ اس موقعے پر چودھری روشن، رشید ترالی، شاہینہ، فیروز احمد اور دیگر لیڈران موجود تھے۔
اس موقعے پر شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تک گجر، بکر وال اور پہاڑی کمیونٹی کو ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اب وقت آگیا ہے کہ قبائلی طبقے کے حقوق کے لیے متحد ہو کر لڑا جائے، کیونکہ اتحاد سے ہی تمام مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔
اس موقعے پر ٹرائبل یونایٹڈ فرنٹ کے لیڈران نے مرکزی حکومت کا اس بات کے لیے شکریہ ادا کیا کہ انھوں نے پہاڑی کمیونٹی کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دے کر ایک انقلابی قدم اٹھایا اور کہا کہ ایسے اقدامات وقت کا تقاضا ہے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے فورم کے سربراہ و سابق ممبر قانون ساز کونسل سید رفیق احمد شاہ نے یوٹی کی عمر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جموں میں بلڈوزر چلا کر عمر عبداللہ کی سرکار نے ناکامی کا ثبوت پیش کیا۔ یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سرکار ہر محاز پر ناکام ہوچکی ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر عمر عبداللہ کو سرکار چلانا نہیں آتی تو اسے فوری طور مستعفٰی ہونا چاہیے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں گوجر-بکروال اور پہاڑی برادریوں کے لیے متعدد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ اس سے قبل اوڑی میں آل جموں و کشمیر گوجر بکروال اور پہاڑی کلچرل اور ویلفیئر فورم کے بینر تلے گجر-بکروال اور پہاڑی ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں بھی گوجر-بکروال اور پہاڑی برادریوں کو مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا اور ان برادریوں کے سماجی حقوق کے لیے متحدہ جدوجہد کی وکالت کی گئی۔