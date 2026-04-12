اگر وقت پر مذاکرات ہوتے تو خونریزی کو روکا جاسکتا تھا: ابرار احمد
کنونشن کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ابرار احمد نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
Published : April 12, 2026 at 4:41 PM IST
شوپیان : اتوار کے روز ضلع شوپیان کے فیرپورہ علاقے میں جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) کی جانب سے ایک ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا اہتمام ضلع صدر معشوق احمد کی قیادت میں کیا گیا، جبکہ ریاستی جنرل سیکریٹری ابرار احمد بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے۔
کنونشن کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ابرار احمد نے عالمی سطح پر جاری ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بروقت مذاکرات کا آغاز کیا جاتا تو قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جاسکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیر سے ہی سہی، بات چیت کا آغاز ایک مثبت پیش رفت ہے اور امید ظاہر کی کہ یہ سلسلہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی راہ ہموار کرے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو جنگ و تصادم کے بجائے مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ یہی مسائل کا دیرپا حل ہے۔ ابرار احمد نے زور دیا کہ عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ تنازعات کے حل میں اپنا فعال کردار ادا کرے تاکہ مزید خونریزی کو روکا جا سکے۔
مقامی سطح پر پارٹی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ جے ڈی یو آنے والے پنچایت اور میونسپل انتخابات کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کشمیر کے تمام علاقوں میں اپنی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے جامع حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔
ضلع صدر مشوق احمد نے اپنے خطاب میں کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے نچلی سطح پر سرگرم رہیں اور لوگوں کے ساتھ مضبوط رابطہ قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی کامیابی کارکنوں کی محنت، اتحاد اور عوامی اعتماد پر منحصر ہے۔
کنونشن کے دوران متعدد افراد نے جے ڈی یو میں شمولیت اختیار کی اور پارٹی کی پالیسیوں و قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پارٹی رہنماؤں نے نئے شامل ہونے والے افراد کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ پروگرام میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کارکنان اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔