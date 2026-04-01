گجرات میں شراب پر پابندی ہوسکتی ہے تو جموں و کشمیر میں کیوں نہیں؟ ایڈوکیٹ فیروز احمد خان کا سوال
فیروز خان نے کہاکہ اگر وزیرِاعلیٰ، کشمیر کو نشہ سے پاک بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔
Published : April 1, 2026 at 4:44 PM IST
ررامبن : (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں کشمیر کے پیاڑی ضلع رامبن میں نیشنل اسٹوڈنٹس یونین کے سابق قومی صدر اور کانگریس کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ فیروز احمد خان نے جموں و کشمیر میں شراب نوشی پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ جموں و کشمیر کو نشہ سے پاک بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔
دوسری جانب ان کے بعض ممبران کا کہنا ہے کہ شراب پر پابندی سے سیاحت کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے، جو افسوسناک بات ہے۔جبکہ نیشنل کونفرنس کے امیدواروں کو شراب بندی پر اسمبلی انتخاب میں لوگوں نے ووٹ دیکر کامیاب کیا تھا۔ فیروز احمد خان نے کہا کہ جموں و کشمیر واحد مسلم اکثریتی خطہ ہے جہاں شراب پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر گجرات میں شراب نوشی پر پابندی ہو سکتی ہے تو جموں و کشمیر میں کیوں نہیں۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ حکومت سنجیدگی سے کام لے اور خطے کو مکمل طور پر نشہ سے پاک بنائے۔
وہیں وادی میں شراب پر پابندی سے متعلق جاری بحث کے بیچ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے کشمیر کی سیر پر آئے سیاحوں کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ اکثر سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر سیر کیلیے آتے ہیں، شراب پینے کے لیے نہیں۔ سیاحوں نے کہاکہ "یہاں کی خوبصورتی ہی ہر ایک کے لیے اصل کشش ہے، ہمیں کسی عارضی نشے کی کوئی ضرورت نہیں۔"