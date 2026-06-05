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اگر نائب وزیر اعلی میں خود مستعفی ہونے کی اخلاقی جرات نہیں تو وزیر اعلی کابینہ سے باہر کریں، آر ایس پٹھانیہ
نیشنل کانفرنس کی حالیہ داچھی گام میٹنگ پر پٹھانیہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے محض ایک تفریحی ملاقات قرارد دیا۔
Published : June 5, 2026 at 4:12 PM IST
سرینگر:(پرویز الدین) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ایم ایل اے آر ایس پٹھانیا نے جمعہ کو کہا کہ اگر نائب وزیر اعلی سریندر چودھری میں اخلاقی جرات نہیں کہ وہ مستعفی ہوجائے تو وزیر اعلی عمر عبداللہ کو چاییے کی وہ فوری طور پر انہیں کابینہ سے باہر کا راستہ دکھائیں۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے پٹھانیہ نے کہا کہ حکمران اتحاد کے اراکین اسمبلی کی جانب سے نائب وزیر اعلی پر سنگین الزامات عائد کئے گئے ہیں۔ لہذا وزیر اعلی کو چاہئے کہ وہ انہیں کابینہ سے ہٹادیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان میں اخلاقی جرات نہیں کہ وہ خود استعفی دیں تو حکومت اور وزیر اعلی کو چاییے کہ انہیں کابینہ سے باہر نکال دیں۔
پٹھانیہ نے محکمہ آر اینڈ بی میں سنگین بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ غیر قانونی کان کنی کو ادارہ جاتی شکل دے دی گئی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ "آپ نے ندیوں اور نالوں کو خالی کر دیا ہے۔ جب سیلاب کا پانی آتا ہے تو ہمارے گھروں میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے جیسے لوہے کے پلیٹ پر پانی گرتا ہو۔
نیشنل کانفرنس کی حالیہ دچھیگام میٹنگ پر پٹھانیہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے محض ایک تفریحی ملاقات قرارد دیا۔ جس کا مقصد لوگوں اور میڈیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے این سی حکومت پر انتخابی وعدوں پر "دھوکہ دہی، جھوٹ اور فریب" کا الزام لگایا۔انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ این سی کو واضح مینڈیٹ دیا تھا لیکن حکومت اپنا ایک بھی وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی ۔
انہوں نے حکومت پر ڈیلی ویجروں کو مستقل نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا پہلے اجلاس میں وزیراعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، دوسرے اجلاس میں، وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اور ہر اجلاس میں یہی کہتے رہیں گے یہاں تک کہ اقتدار سے بے دخل ہو جائیں گے ۔انہوں نے 2008-2014 کے دوران قائم کی گئی سب کمیٹی اسی طرح کی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی رپورٹ بھی ابھی منظر عام پر نہیں آئی۔
پٹھانیہ نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت تاریخی مرکزی تعاون کے باوجود گزشتہ 19 مہینوں میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ گورننس متاثر ہو رہی ہے اور حکومت کا وجود ہی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حکومت خود کنفیوژن ہے، خود ایک تنازعہ ہے۔ ہر روز نیا ڈرامہ ہے اور نئی پہل سامنے آتی ہے۔